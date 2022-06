ABD'nin 246. bağımsızlık günü Ankara'da kutlandı

ABD'nin 246'ncı bağımsızlık günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Kaymakcı, ABD'nin bağımsızlığından 20 yıl sonra Osmanlı ile Akdeniz'de iş birliği ve ticaret anlaşması yaptığını hatırlattı. Bu ilişkilerin bugün de sürdüğünü söyleyen Kaymakcı, iki ülkenin de güçlü birer NATO müttefiki olduğunu ve

Transatlantik güvenliğini şekillendirdiğini belirtti.

Kaymakcı, iki ülkenin karşılıklı ticaretinin artmasına rağmen 100 milyar dolar hedefine henüz ulaşamadığını vurgulayarak, "İnanıyorum ki Türkiye ve ABD, bunu da başarabilir. 2 bin ABD şirketi bize güveniyor ve yatırım yapıyor. Yatırımlarının büyüklüğü yaklaşık 15 milyar dolar. Türk şirketleri de ABD'de yatırım yapıyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgını öncesi 400 bin ABD'linin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu sayının salgın önlemlerinin kaldırılmasıyla artmasını beklediğini kaydeden Kaymakcı, "ABD ile Afganistan'dan Kosova'ya, Balkanlardan Afrika'ya örtüşen politikalarımız var. Bazen görüş ayrılıklarımız olsa da biz hala müttefikiz. Bu durumlarda en iyisi birbirimizle, daha fazla diyalog mekanizmaları kurmaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ülkemi temsil etmek benim için büyük bir onur"

Büyükelçi Flake de yaptığı konuşmada, "Konuştuğumuz şu anda ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Madrid'de görüşüyor." dedi.

Resepsiyona eşinin yanı sıra 3 çocuğu, damadı ve 3 torununun katıldığını söyleyen Flake, "5 çocuğumuz ve 5 torunumuz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok severdi. Ayrıca 10 kardeşim var. Bu şekilde senatör seçildim." diye konuştu.

Eşinin genç bir diplomatken "Genç Büyükelçiler" grubuyla Türkiye'ye geldiğini anlatan Flake, "Türkiye'ye gelirken çıktığımız bu yolculukta başladığımız noktaya döndüğümüzü hissediyorum. Türkiye gibi önemli bir görev yerinde, gerek siyasi gerekse coğrafi olarak kendisini her zaman olayların merkezinde bulan bir ülkede ülkemi temsil ediyor olmak benim için büyük bir onur." dedi.

Flake, Türk ve Amerikan askerlerinin, Kore Savaşı'nda birlikte savaşıp, Kuveyt ve Kosova'da ülkelerin bağımsızlık ve özgürlüklerini savunmak için birlikte çaba sarf ettiğini aktararak, kendi eyaleti Arizona ile Türkiye arasındaki bağlantıdan söz etti.

Hoca Ali, Arizona'da "Hi Jolly" festivalinde anılıyor

Türkiye'de 1828'de doğan Philip Tedro'nun Müslüman olup hacca gittikten sonra ABD tarafından 1856'da deve yetiştiricisi olarak işe alındığını söyleyen Flake, Tedro'nun "Hoca Ali" olarak tanındığını dile getirdi.

O dönemde yük taşımak için kullanılan develerin de Türkiye'den geldiğini anlatan Flake, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordunun elindeki eşeklerin, atların ve katırların büyük develere ayak uyduramaması nedeniyle yapılan bu deneme sonuçta başarısız oldu. Hoca Ali de develerini uzun yıllar boyunca özgürce yaşayacakları Arizona Çölü'ne saldı. Hoca Ali'ye gelince, o da evlenerek "Quartzsite" adlı küçük bir kasabaya yerleşti. Uzun süre adını telaffuz edemeyen yöre halkı, Hoca Ali'ye 'Hi Jolly' adını verdi ve efsane de böyle doğdu."

Hoca Ali için Quartzsite'da her ocak ayında "Hi Jolly" festivali düzenlendiğini ifade eden Flake, "YouTube üzerinden arama yaptığınızda, Hoca Ali'nin onuruna yazılan 'Hi Jolly' şarkısının farklı versiyonlarını bulabiliyorsunuz. Doğduğum eyaletteki çocuklar, bir zamanlar Arizona Çölü'nde dolaşan başıboş develerle ilgili hikayeleri her gece kamp ateşi eşliğinde dinliyor." diye konuştu.

"ABD'deki Avrupalı öğrenciler arasında en başta gelen öğrenciler Türkler"

Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" sözü ile Amerikalı Patrick Henry'nin "Başkalarının hangi yolu seçtiğini bilmem ama ya özgürlüğü verin ya da ölümü bana" sözlerinin benzerliğine işaret eden Flake, "ABD ile Türkiye arasında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış göstererek, geçen yıl 28 milyar dolara ulaşan ticareti dikkate aldığımızda ülkelerimizi birbirine bağlayan şeyin sadece güvenlik ilişkileri olmadığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türk öğrencilerin de yurt dışında eğitim görmek için en fazla tercih ettiği ülkenin ABD olduğunu kaydeden Flake, "ABD'deki Avrupalı öğrenciler arasında en başta gelen öğrenciler, Türk öğrencilerdir." dedi.

Flake, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, sözlerini Henry Van Dyke'ın "Benim için Amerika" şiiriyle tamamladı.