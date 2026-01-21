Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım - Son Dakika
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

21.01.2026 09:56  Güncelleme: 10:01
21.01.2026 09:56  Güncelleme: 10:01
Adana'da bir restoran sahibinin öldürüldüğü silahlı saldırının intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Cinayet sonrası yakalanan tetikçinin ifadesinde, "Yapmam gerekiyordu, yaptım" dediği öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde tetikçi ile birlikte 10 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir restoran sahibinin öldürüldüğü silahlı saldırının intikam amaçlı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

İŞ YERİNDE SALDIRIYA UĞRADI, HASTANEDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 29 Kasım günü 00.15 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile restorana geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a (57) tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli kendisini bekleyen motosiklete binip hızla olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Cengiz Durmaz'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Durmaz kurtarılamadı.

Öldürülen restoran sahibi 'intikam' kurbanı olmuş

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Durmaz'ı öldüren şüphelinin 17 yaşındaki D.E.A. olduğunu tespit etti. Cinayet ekipleri, konuyu derinlemesine araştırdığında, D.E.A.'ın arkadaşı M.C.Ö.'ün (25), 23 Kasım günü bir eğlence mekanından çıktığı sırada uğradığı silahlıda yaralandığını belirledi. M.C.Ö.'yü yaralayan R.H.'nin (23) saklanması için Cengiz Durmaz'ın oğlu M.E.D.'nin (24) yardım ettiği tespit edildi. Cinayet ekipleri R.H.'yi ve M.E.D.'yi kısa sürede yakaladı, şüpheliler tutuklandı. Bu olayın ardından intikam almak için Cengiz Durmaz cinayetinin işlendiği ortaya çıktı.

Öldürülen restoran sahibi 'intikam' kurbanı olmuş

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri D.E.A.'ın yardım ettiği öne sürülen daha önceki olayda yaralanan M.C.Ö., U.Ç. (25), H.Y. (19), V.G. (26), C.K. (21), Ş.D. (16), M.A. (22), M.E.B. (19), M.Y. ve U.C.'yi saklandıkları adreste yakaladı. Katil zanlısı D.E.A. ve yanındaki arkadaşı Y.A.B. (25) Edirne'ye giderek yurt dışına kaçmak istedi. D.E.A. ve Y.A.B., Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.

SAVUNMASI AKILALMAZ

Adana'ya getirilen katil zanlısı D.E.A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Yapmam gerekiyordu, yaptım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından 12 şüpheli de adliyeye sevk olurken U.C. adli kontrol şartı, M.Y. ise savcılıktan serbest kaldı. D.E.A.'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım - Son Dakika

