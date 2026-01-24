Adana'nın Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde üzerinde seyir halinde olan işçi servisi ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Bu sırada motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi ardından da kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlar serviste bulunan bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Servisteki işçilerin inmesiyle taraflar arasındaki tartışma büyümeden sonlandırıldı.
Öte yandan motosiklet sürücüsünün, servisten inen kişilerle tartıştığı sırada, "Canımız ucuz mu" diyerek kendini savunduğu görüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı - Son Dakika
