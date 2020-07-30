Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçından notlar

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig için sahaya çıkıyor. TFF 1'inci Lig'de Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak takım bu akşam Ankara'da belli olacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasını Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak özel izinle izleyecek. 460 gün hak mahrumiyeti bulunan Sancak, TFF'nin özel izniyle maçı takip edecek. Final maçında özel güvenlik görevlileri ve polis olmak üzere 550 kişi görev yapacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu, birçok milletvekili, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TFF Başkanı Nihat Özdemir takip ediyor.

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech