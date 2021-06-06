İskenderun - Vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başında - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başına gitti.

Adana'da 5 ilçede 7 mahallede vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlere uyarak oylarını kullandı.

Seçmenlerin, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi, Sarıçam ilçesi Karaömerli ile Kozan ilçesi Akçalıuşağı Mahallesi, İmamoğlu ilçesi Hürriyet ve Ufacıkören, Ceyhan ilçesi Irmaklı ve Akdam mahallelerindeki oy verme işlemi devam ediyor.

Mersin'de merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Erdemli ilçesi Şahna ve Toros mahalleleri, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesi ve Silifke ilçesi Pazarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başına gitti.

Hatay'da da Antakya ilçesinde Cumhuriyet ve Karlısu, Defne ilçesinde Toygarlı, Samandağ ilçesinde Yeşilköy, İskenderun ilçesinde Kocatepe, Belen'de Cumhuriyet, Kırıkhan'da da Aydınlı ve Gültepe mahallerinde seçmenlerin muhtarları belirlemek için oy verme işlemi sürüyor.

Osmaniye'de merkeze bağlı Alibeyli, Rızaiye ve Selimiye mahalleleri ile Kadirli ilçesine bağlı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi ve Aşağıçiyanlı köyünde, Bahçe ilçesine bağlı Kızlaç köyü ve İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sandığa giderek oy kullanıyor.

Seçmenler 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.