AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı - Son Dakika
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AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı

08.02.2023 20:13
AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için oluşturulan tahliye noktalarını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için oluşturulan tahliye noktalarını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince afetten etkilenen illerde tahliye alanları oluşturuldu.

Bu noktalara tahliye talebiyle başvuranların tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacak. Tahliyesi sağlananlar, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecek.

Tahliye talepleri ise illerin barınma kapasitesine göre planlanacak.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp, afet bölgesinden ayrılmak isteyenler, çıkışlarından önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirimde bulunmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirilecek.

Tahliye alanları ve adresleri şöyle:

Kahramanmaraş'ta Fuar Merkezi (İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2, Dulkadiroğlu) ve Avşar Kampüsü (Batı Çevre Yolu, Onikişubat).

Malatya'da Emekliler Parkı (Valilik yanı, Battalgazi), Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi (Turgut Temelli Caddesi, Battalgazi), MAŞTİ Açık alanı (Buhara Caddesi, Yeşilyurt), BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi (Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt).

Diyarbakır'da Koşuyolu Parkı (Kayrantepe Mahallesi, Sunay Caddesi No: 67 Bağlar), Kent Meydanı (Mezopotamya Mahallesi 301. Sokak, 21070 Kayapınar).

Adıyaman'da şehir otogarı (Suratut Mahallesi, Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı, Merkez) ve Eğriçay Parkı (Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No: 15 Merkez).

Gaziantep'te M1 Alışveriş Merkezi Açık Otoparkı (Karacaahmet Mahallesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 Şehitkamil).

Şanlıurfa'da Mesire Alanı (Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı, Karaköprü), Cumhuriyet Parkı (GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu Haliliye) ile Arkeoloji Müzesi bahçesi ( Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye).

Osmaniye'de Masal Parkı (Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Valilik yanı, Merkez), Park Yerleri (Karaboylu Mahallesi kapalı yüzme havuzu arkası, Merkez) ve (Fakıuşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu arkası, Merkez).

Hatay'da Hatay Şehir Stadyumu (Yeni Hastane Yolu üzeri) ve Fuar Alanı (Çevre Yolu üzeri Adliye Binası yanı).

Adana'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 Çukurova), Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı (Yurt Mahallesi 71339 Sokak No: 11 Çukurova).

Kilis'te tır parkı (Şıh Mansur Mahallesi, Gaziantep Yolu üzeri).

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı - Son Dakika

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