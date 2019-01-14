Afyonkarahisar Irak Özel Temsilcisi Eroğlu Irak'ta Bir Eylem Planı Hazırlamayı Planlıyoruz

Irak
Özel Temsilcisi ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
, Bu hafta salı ve çarşamba günleri Ankara
'da bir toplantı yapacağız. ya ocak ayı sonu ya da şubat başında Irak'a giderek orada onlarla ortak toplantı yapmayı ve bir eylem planı hazırlamayı planlıyoruz dedi. Irak Özel Temsilcisi ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, dün Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
'ı ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Irak'la ilgili ticaret, su ve altyapıyla ilgili önemli meselelerin olduğunu söyleyen Veysel Eroğlu, Irak Devlet Başkanının talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kendisini Irak Özel Temsilcisi olarak tayin ettiğini anlattı.
Eroğlu, Şu anda biz değişik bakanlıklardan olmak üzere, başta Dışişleri Bakanlığı
, Ticaret Bakanlığı
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir ekip oluşturduk. Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri Ankara'da bir toplantı yapacağız. Ben de Irak'ta yapılacak olanları detaylı şekilde biliyorum. ya ocak ayı sonu ya da şubat ayı başında Irak'a giderek orada, onlarla ortak toplantı yapmayı ve bir eylem planı hazırlamayı planlıyoruz dedi.
Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Irak'la ilgili yaptığı toplantıyı da anlatan Eroğlu, bu tür toplantıların farklı bakanlıklarda devam edeceğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da çalışma grubuna bir kişi istediklerini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti
Onlar da verdi. Daha sonra birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. Daha sonra Ticaret Bakanlığını ziyaret ettim. Devlet Su İşleri
(DSİ), Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Su Enstitüsü'ndeki ekibim zaten benim eski bakanlığımdaki arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'ndaki arkadaşlarla da güzel bir temasımız oldu. Orada ticareti geliştirmek için bir takım görüşmeler yaptık. Önümüzdeki hafta da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da görüşmeler yaparak müteşekkir bir heyetle bir eylem planı hazırlayacağız. Irak'a da faydalı olacağımıza inanıyorum. Orada büyük hedeflerimiz var. Onları da Irak'la birlikte gerçekleştireceğimizi ifade edebilirim.