Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti - Son Dakika

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti

01.05.2021 11:41

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kendiliğinden yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'da ilk baharla birlikte ortaya çıktı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde...

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kendiliğinden yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'da ilk baharla birlikte ortaya çıktı

ELAZIĞ - Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'da ilk baharla birlikte görsel şölen sunmaya başladı. Eline sazını alan müzik öğretmeni Aygün Çam da, ters lalelerin önünde türkü söyledi.

Dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Palu ilçesi ile Arıcak ilçesi arasında Bozçanak Köyü kırsalında tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu. Yüksek yamaçlarda özellikle kayaların arasından çıkan ters lalelere, sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği söyleniyor. Çiçeğe dönüşen laleler yaklaşık 2 hafta bu görsel şöleni sunuyor. Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta gibi bir çok ilde bu mevsimde görülüyor.

Ters lalelerine sazı ve sözüyle eşlik etti

Alacakaya ve Palu ilçeleri arasında yer alan Bozçanak köyü arazisinde ki dağlık bölgeye yaklaşık olarak 2 saate yakın bir yolculuğun ardından ulaşan Elazığlı Müzik Öğretmeni ve koro şefliği yapan Aygün Çam, orada farkındalık oluşturmak sazını eline aldı, Harput Türküsü okudu. Çam ayrıca, şehrin en önemli sembollerinden biri olan ters laleler için Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği olarak yöre halkından dinleyip, derledikleri efsane ve yaşanmışlıkların derlememesini gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti
Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti
Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti
Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti

Doğu Anadolu, Elazığ, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti - Son Dakika


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