Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu ve kayyum heyeti değerlendirmesi, soruşturma dosyasına girdi. Kayyum heyeti, kullanılabilir malzemelerdeki fiziki bozulma artmadan, savcılık onayıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını önerdi.

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, derneğe atanan kayyum heyeti değerlendirmesi ve bilirkişi raporu, derneğin Kocaeli Derince'deki deposuna ilişkin çarpıcı detayları ortaya çıkardı.  Kayyum heyeti, savcılığa sunduğu değerlendirmesinde kullanılabilir malzemelerdeki fiziki bozulma artmadan, savcılık onayıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını önerdi.

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

MAHKEME, BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRDİ

Dosyaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül 2026 tarihinde bir makine mühendisi, bir gayrimenkul değerlendirme uzmanı ve bir "eşya bilirkişisi"nden oluşan üç kişilik bir heyeti, derneğin Çavuşlu Mahallesi Sucular Mevkii'ndeki adresinde bulunan eşya, taşınmaz ve araçların tespiti için görevlendirdi. Heyet, kayyım heyetiyle birlikte 4 Eylül 2026'da mahallinde inceleme yaptı.

HALUK LEVENT'İN KALDIĞI ODA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Raporun dikkat çeken bölümlerinden biri, depo alanına bitişik üç katlı konutla ilgili. Bilirkişi heyeti, binanın girişindeki bu evde " Haluk Levent'in kaldığı oda" başlığı altında özel eşyalarını, bilgisayarını, televizyonunu ve aldığı ödül ile plaketleri ayrı bir kalem olarak tespit etti. Aynı binada derneğin bekçisi Harun Özden'in kaldığı bölümdeki eşyalar da rapora ayrı ayrı işlendi. Böylece inceleme, yalnızca insani yardım stoklarını değil, derneğin kurucusunun ve bir çalışanının ikamet ettiği alanları da kapsamış oldu.

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

ORG VE LANGIRT MASASI DETAYI

Raporda yer alan kalemler arasında, bir yardım deposunda beklenmeyecek türden eşyalar da dikkat çekiyor: 2 adet klavyeli org, 15 adet saz, bağlama ve gitar gibi müzik ekipmanları ile 4 adet langırt (foosball) masası bunlardan bazıları. Bu kalemler, çadır ve battaniye gibi afet malzemelerinin istiflendiği aynı depo alanında, ayrı gruplar halinde listelenmiş durumda.

15 KOLİ EVRAK ÇIKTI

Bilirkişi raporunda ayrıca derneğe ait 15 koli evrakın tespit edildiği belirtiliyor. Bu evraklar arasında yardım dekontları, fişler, tutanaklar, banka çıktıları, dilekçeler ile bağışçılardan gelen istek ve teşekkür mektupları sayılıyor. Söz konusu belgelerin hacmi, soruşturma açısından ayrı bir inceleme konusu olabilecek nitelikte.

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

MERKEZ OFİSİN EŞYALARI, DEPODAN ÇIKTI

Rapora göre derneğin İstanbul Beşiktaş Levent'teki merkez adresinde ve Derince'deki üç katlı binanın giriş kısmındaki ofislerde bulunan masa, sandalye, etejer, mini ve normal buzdolabı, raf sistemleri, bilgisayarlar, fırın ve mutfak malzemeleri gibi eşyalar da aynı tespit kapsamına alındı. Bu, merkez ofis demirbaşlarının da kayyım heyetinin mal varlığı tespiti çerçevesinde değerlendirildiğini gösteriyor.

İŞ MAKİNELERİ VE TEKNİK EKİPMAN

Listede ayrıca 20 adet portatif telsiz cihazı, çeşitli el aletleri, 1 beton kesici, 3 spiral taşlama makinesi, 1 adet Dewalt marka Hilti, 8 adet transpalet çekicisi ve 1 portatif alüminyum merdiven gibi iş ekipmanları da yer alıyor. 65 adet Venüs marka vantilatör, 38 adet Vabesto marka ısıtıcı, 40 adet reflektörlü aydınlatma aparatı ve bir palet dolusu üçlü uzatma prizi de tespit edilen kalemler arasında.

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

KAYYUM HEYETİ: FİZİKİ BOZULMA ARTMADAN DAĞITILSIN

Kayyum heyetinin 5 Eylül 2026 tarihli görüş yazısında, depodaki insani yardım malzemelerinin bir kısmında uzun süreli bekletilmeye bağlı deformasyon ve ambalaj hasarı bulunduğu belirtiliyor. Heyet, kullanılabilir durumdaki malzemelerin -çadır, portatif yatak, uyku tulumu, kampet, battaniye, şilte, ısıtıcı ve beyaz eşya öncelikli olmak üzere- ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını öneriyor. 

Ancak bu önerinin hayata geçirilmesi için önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgi ve tensiplerinin alınmasını, dağıtımın Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile resmi koordinasyon içinde yürütülmesini şart koşuyor. Heyet ayrıca dağıtımdan önce malzemelerin tür, miktar ve kullanılabilirlik açısından tasnif edilmesini, listelerinin çıkarılmasını, mevcut durumun fotoğrafla belgelenmesini ve sağlık ile güvenlik açısından risk taşıyan ürünlerin dağıtım dışı bırakılmasını istiyor. Değerlendirme yazısının bir örneğinin, dosyanın bağlı olduğu Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'nun soruşturma dosyasına ayrıca sunulması da kayyım heyetinin talepleri arasında.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ahbap Derneği hakkındaki soruşturma, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar kapsamında aylardır sürüyor; dernek yönetimine daha önce kayyum atanmış, Haluk Levent hakkında da soruşturma yürütülüyordu. Bilirkişi raporunda ve kayyum heyeti değerlendirmesinde yer alan tespitler, dosyanın bir parçası olarak savcılığın değerlendirmesine sunuldu; bu aşamada herhangi bir kişi hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Kayyum, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
Fenerbahçe’deki kritik görüşme ortaya çıktı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a bomba çıkış Fenerbahçe'deki kritik görüşme ortaya çıktı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bomba çıkış
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi Parmağındaki servet taşıyor Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler
Amedspor’dan müthiş geri dönüş 2-0’dan gelip puan aldılar Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan gelip puan aldılar
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
Manchester United’a 906’da büyük şok Son saniyede kaleye füze yolladı Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı

15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
15:05
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
15:00
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
14:17
Potanın Perileri’nden Dünya Kupası’na erken veda
Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda
14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
13:57
Fenerbahçe’de derbi sonrası acil zirve Aziz Yıldırım düğmeye bastı
Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
13:51
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi Gazi Gerçek Yaşar’a son veda
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi! Gazi Gerçek Yaşar'a son veda
13:50
Dünyada dikkat çeken hareketlilik Merkez bankaları altınlarını taşıyor
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor
13:47
Fenerbahçe için alarm veren tablo 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi
Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi
13:09
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı
8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
12:53
Ahbap deposunda pes dedirten manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 15:49:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement