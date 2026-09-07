Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, derneğe atanan kayyum heyeti değerlendirmesi ve bilirkişi raporu, derneğin Kocaeli Derince'deki deposuna ilişkin çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Kayyum heyeti, savcılığa sunduğu değerlendirmesinde kullanılabilir malzemelerdeki fiziki bozulma artmadan, savcılık onayıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını önerdi.

MAHKEME, BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRDİ

Dosyaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül 2026 tarihinde bir makine mühendisi, bir gayrimenkul değerlendirme uzmanı ve bir "eşya bilirkişisi"nden oluşan üç kişilik bir heyeti, derneğin Çavuşlu Mahallesi Sucular Mevkii'ndeki adresinde bulunan eşya, taşınmaz ve araçların tespiti için görevlendirdi. Heyet, kayyım heyetiyle birlikte 4 Eylül 2026'da mahallinde inceleme yaptı.

HALUK LEVENT'İN KALDIĞI ODA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Raporun dikkat çeken bölümlerinden biri, depo alanına bitişik üç katlı konutla ilgili. Bilirkişi heyeti, binanın girişindeki bu evde " Haluk Levent'in kaldığı oda" başlığı altında özel eşyalarını, bilgisayarını, televizyonunu ve aldığı ödül ile plaketleri ayrı bir kalem olarak tespit etti. Aynı binada derneğin bekçisi Harun Özden'in kaldığı bölümdeki eşyalar da rapora ayrı ayrı işlendi. Böylece inceleme, yalnızca insani yardım stoklarını değil, derneğin kurucusunun ve bir çalışanının ikamet ettiği alanları da kapsamış oldu.

ORG VE LANGIRT MASASI DETAYI

Raporda yer alan kalemler arasında, bir yardım deposunda beklenmeyecek türden eşyalar da dikkat çekiyor: 2 adet klavyeli org, 15 adet saz, bağlama ve gitar gibi müzik ekipmanları ile 4 adet langırt (foosball) masası bunlardan bazıları. Bu kalemler, çadır ve battaniye gibi afet malzemelerinin istiflendiği aynı depo alanında, ayrı gruplar halinde listelenmiş durumda.

15 KOLİ EVRAK ÇIKTI

Bilirkişi raporunda ayrıca derneğe ait 15 koli evrakın tespit edildiği belirtiliyor. Bu evraklar arasında yardım dekontları, fişler, tutanaklar, banka çıktıları, dilekçeler ile bağışçılardan gelen istek ve teşekkür mektupları sayılıyor. Söz konusu belgelerin hacmi, soruşturma açısından ayrı bir inceleme konusu olabilecek nitelikte.

MERKEZ OFİSİN EŞYALARI, DEPODAN ÇIKTI

Rapora göre derneğin İstanbul Beşiktaş Levent'teki merkez adresinde ve Derince'deki üç katlı binanın giriş kısmındaki ofislerde bulunan masa, sandalye, etejer, mini ve normal buzdolabı, raf sistemleri, bilgisayarlar, fırın ve mutfak malzemeleri gibi eşyalar da aynı tespit kapsamına alındı. Bu, merkez ofis demirbaşlarının da kayyım heyetinin mal varlığı tespiti çerçevesinde değerlendirildiğini gösteriyor.

İŞ MAKİNELERİ VE TEKNİK EKİPMAN

Listede ayrıca 20 adet portatif telsiz cihazı, çeşitli el aletleri, 1 beton kesici, 3 spiral taşlama makinesi, 1 adet Dewalt marka Hilti, 8 adet transpalet çekicisi ve 1 portatif alüminyum merdiven gibi iş ekipmanları da yer alıyor. 65 adet Venüs marka vantilatör, 38 adet Vabesto marka ısıtıcı, 40 adet reflektörlü aydınlatma aparatı ve bir palet dolusu üçlü uzatma prizi de tespit edilen kalemler arasında.

KAYYUM HEYETİ: FİZİKİ BOZULMA ARTMADAN DAĞITILSIN

Kayyum heyetinin 5 Eylül 2026 tarihli görüş yazısında, depodaki insani yardım malzemelerinin bir kısmında uzun süreli bekletilmeye bağlı deformasyon ve ambalaj hasarı bulunduğu belirtiliyor. Heyet, kullanılabilir durumdaki malzemelerin -çadır, portatif yatak, uyku tulumu, kampet, battaniye, şilte, ısıtıcı ve beyaz eşya öncelikli olmak üzere- ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını öneriyor.

Ancak bu önerinin hayata geçirilmesi için önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgi ve tensiplerinin alınmasını, dağıtımın Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile resmi koordinasyon içinde yürütülmesini şart koşuyor. Heyet ayrıca dağıtımdan önce malzemelerin tür, miktar ve kullanılabilirlik açısından tasnif edilmesini, listelerinin çıkarılmasını, mevcut durumun fotoğrafla belgelenmesini ve sağlık ile güvenlik açısından risk taşıyan ürünlerin dağıtım dışı bırakılmasını istiyor. Değerlendirme yazısının bir örneğinin, dosyanın bağlı olduğu Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'nun soruşturma dosyasına ayrıca sunulması da kayyım heyetinin talepleri arasında.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ahbap Derneği hakkındaki soruşturma, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar kapsamında aylardır sürüyor; dernek yönetimine daha önce kayyum atanmış, Haluk Levent hakkında da soruşturma yürütülüyordu. Bilirkişi raporunda ve kayyum heyeti değerlendirmesinde yer alan tespitler, dosyanın bir parçası olarak savcılığın değerlendirmesine sunuldu; bu aşamada herhangi bir kişi hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.