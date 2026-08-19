Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde Ankara'da anıldı - Son Dakika
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Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde Ankara'da anıldı

Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde Ankara\'da anıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un vefatının 7’nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesinde düzenlenen Haluk Dursun Sergisi ve Belgesel Gösterimi programına katıldı. Ersoy, Dursun’u ‘ömrünü ilme, tarihe, kültüre adamış, ülkesine ve milletine sevdalı’ bir mesai arkadaşı ve dostu olarak andı.

Bakan Ersoy, Ahmet Halûk Dursun’un aziz hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen “ Haluk Dursun Sergisi ve Belgesel Gösterimi” programında yaptığı değerlendirmede, ülkenin geleceği için beslediği idealleri sahiplenerek hocanın emanetini omuzladıklarını belirtti.

"İNSAN'IN EN BÜYÜK ESERİ YETİŞTİRDİĞİ İNSANLARDIR"

Dursun’un tarihî milletin hafızası, kültürü ise bu hafızanın dili olarak ele aldığını ifade eden Ersoy, bu değerlerin geleceğe ulaşmasının teminatı olarak gençlere güvendiğini söyledi.

“Bir insanın en büyük eseri yetiştirdiği insanlardır.” diyen Bakan Ersoy, Haluk Hoca’nın bu noktada benzersiz bir sanatkâr olduğunu belirterek öğretmeye duyduğu tutku nedeniyle öğrenmeye asla ara vermediğini vurguladı.

Dursun’un, gönül coğrafyasının ve medeniyet birikiminin bilinmesi gereken değerlerini kendi heybesinde topladığını ifade eden Ersoy, bir ömür vakfettiği birikimini öğrencilerine aktarmanın, anlatmanın ve anlamalarını sağlamanın mesaisini yürüttüğünü kaydetti. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığında üstlendiği görevlerde de ilmî birikimini devlet hizmetiyle buluşturduğunu belirtti.

Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde <a class='keyword-sd' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a>'da anıldı

FİKİRDEN ESERE KALICI MİRAS

Bakan Ersoy, Ahmet Halûk Dursun’un kültürel kalkınmanın toplumun topyekûn harekete geçmesiyle mümkün olacağı gerçeğine vakıf olduğunu belirterek Ayasofya’da yürüttüğü çalışmalardan Topkapı Sarayı’nda başlattığı “Saray Dersleri”ne, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kuruluşundan gençleri tarihimizin kurucu şehirleriyle buluşturan projelere kadar attığı her adımda bu gayenin gereğini yerine getirdiğini ifade etti.

Dursun’un makamların geçici, fikirden esere milletine kazandırdıklarının ise kalıcı olduğunu bildiğini kaydeden Ersoy, bu kazanımları kalıcı kılacak olanların gençler olduğuna inandığını belirtti.

Bu nedenle gittiği her yerde gençlerle bir araya gelmeye, onları dinlemeye ve onlarla aynı yolda yürümeye büyük önem verdiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Bilgiyi kürsülerde bırakmadı; Anadolu’nun şehirlerine, üniversitelerine, müzelerine ve tarihî mekânlarına taşıdı.” dedi.

Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde Ankara'da anıldı

"TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNE GİDEN YOLUN BURADAN GEÇTİĞİNİ BİLEN BİR ALİMDİ"

Haluk Hoca’nın gençlere duyduğu derin sevgi, sarsılmaz güven ve onlara karşı taşıdığı sorumluluk bilincinin bir eğitimci ve devlet adamı olarak yürüttüğü çalışmaların özünü teşkil ettiğini belirten Ersoy, gençlerle omuz omuza durmanın ve onlarla hemhâl, hemdert olmanın Dursun’un hayatında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ersoy, “Türkiye’nin aydınlık geleceğine giden yolun buradan geçtiğini bilen ve bunun gereğini yerine getiren bir âlimdi Ahmet Haluk Dursun.” ifadelerini kullandı.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerlerken gençleri bu büyük yürüyüşün asli sahibi hâline getirmenin gayretini verdiklerini belirten Bakan Ersoy, sorumluluk alanlarındaki her sahada gençlerin önünü açmak; fikirden eyleme, düşünceden üretime her sürecin parçası olmalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Yeni turizmcilerin, yeni sanatkârların ve yeni kültür insanlarının bayrağı devralmasının mücadelesini verdiklerini ifade eden Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere yönelik “Israrla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Hedefiniz olmadan hayatınıza yön veremezsiniz.” sözlerini hatırlattı.

Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için desteklerini sonuna kadar sunduklarını belirten Ersoy, “Dün böyleydi, bugün böyledir ve kimsenin şüphesi olmasın ki yarın da böyle olacaktır.” dedi.

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un devlet adamlığı, akademisyen kimliği, kültür tarihçiliği ve özellikle gençlere adanmış yüreğiyle milletin hafızasında daima yaşayacağını belirterek bu hafızayı her daim diri tutmanın gereğini yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ersoy, Dursun’u bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ederek “Mekânı cennet, ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde Ankara'da anıldı

HAYATI, ESERLERİ VE KÜLTÜR DÜNYASI ÜÇ BÖLÜMDE ANLATILIYOR

Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki sergi, “Coğrafyadan Coğrafyaya, Nesilden Nesile, Zamanı Aşan Bir Kültür Köprüsü, Gönül Elçisi; Ahmet Halûk Dursun” kavramsal çerçevesiyle üç bölümden oluşuyor.

Serginin ilk bölümünde Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un akademik hayatından fotoğraflar yer alırken ikinci bölümünde 18 dakikalık otobiyografisi ziyaretçilerle buluşuyor. Üçüncü bölümde ise Dursun’un kitapları sergileniyor.

Sergi, medeniyet mirasını genç dimağlara aktarmayı hayatının merkezine alan Dursun’un İstanbul ve Balkanlar başta olmak üzere kültür coğrafyasına yaklaşımını da yansıtıyor. İstanbul Boğazı’nın erguvanlarından “Boğaziçi Dersleri”ne, Rumeli bilincinin ve coğrafi hafızanın canlı tutulmasına yönelik çalışmalarından yazılı basın, televizyon, radyo ve akademi dünyasındaki faaliyetlerine kadar kültür hayatında bıraktığı izler ziyaretçilere aktarılıyor.

Ömrünün sonuna kadar gençlerle bağını koparmayan Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un geride bıraktığı öğrencileri, eserleri ve entelektüel mirası da serginin temel anlatısını oluşturuyor.

Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde Ankara'da anıldı

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Dursun, Belgesel, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ahmet Haluk Dursun 7’nci vefat yıl dönümünde Ankara'da anıldı - Son Dakika

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