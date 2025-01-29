Ahmet Türk\'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

EĞLENCE MEKANINDA TARTIŞMA

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin- Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. Ahmet Türk'ün üvey torunu, önceki dönemlerde Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana gitti. Türk ve arkadaşları, mekandaki başka bir grupla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından gruplar mekandan ayrıldı.

KURŞUNLAR 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Otomobilleri ile köprü altında karşı karşıya gelen 9 kişilik grubun araçlardan inmesiyle silahlı kavga çıktı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle Türk ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GEÇEN YIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ

Silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.

MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.