Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay - Son Dakika
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Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de gittikleri eğlence mekanında tartıştıkları grupla çıkan kavga sonucunda silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Türk'ün geçen yıl yine bir eğlence mekanında darp sonucu tutuklandığı ortaya çıktı.

29.01.2025 14:17
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İçişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

EĞLENCE MEKANINDA TARTIŞMA

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin- Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. Ahmet Türk'ün üvey torunu, önceki dönemlerde Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana gitti. Türk ve arkadaşları, mekandaki başka bir grupla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından gruplar mekandan ayrıldı.

KURŞUNLAR 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Otomobilleri ile köprü altında karşı karşıya gelen 9 kişilik grubun araçlardan inmesiyle silahlı kavga çıktı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle Türk ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GEÇEN YIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ

Silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.

MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

Ahmet Türk\'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

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Son Dakika Gündem Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Doğan:
    bahçeli bin başı sagolsun 81 126 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    herşeye tamam da bu ne alaka ? 0 0
    Kerim Cüceler:
    boş konuşma lan 0 0
  • Tihacum66:
    ateşi bol olsun ?? 115 53 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bir ülkücü olarak çok üzüldüm. tüm dem parti ve pekeke kadrolarının başı sağ olsun. genel başkanım bahçeli çelenk yaptirin dedi. mekanı cennet olsun şehit kardeşimizin. 27 104 Yanıtla
    C. Mersin:
    Güzel ironi ?? 0 0
  • kaba osmanoğlu:
    Bizim buralarda derler ki, demek ki götte duran kavara değilmiş. çekirge Bir sıçrar içi sıçrar üç te sonuç belli. ekoş koş hadi kankanın yeğeni ölmüş katıl cenazeye iki 'de burada açıklama yap. nasıl olsa İstanbul dışında her şeyle ilgileniyorsun 43 82 Yanıtla
  • murat atmaca:
    bu olayın İmralı görüşmeleriyle alakalı bir misilleme olduğunu düşünüyorum,, 6 60 Yanıtla
    Emin çetiner:
    vay be şizofrene bak sen 0 0
  • Veysi Karaman:
    kizacam ağır konusacam neyse Allah rahmet eylesin. 19 47 Yanıtla
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