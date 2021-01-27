AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi

27.01.2021 20:23
AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu ülkenin yapıcı bir muhalefete ihtiyacı var. Ama muhalefet böyle bir siyaset dili kullanmıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu ülkenin yapıcı bir muhalefete ihtiyacı var. Ama muhalefet böyle bir siyaset dili kullanmıyor. Muhalefetin dili bir siyasetsizlik ve devletin kurumlarını itibarsızlaştırma dili." dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve parti üyelerinin katılımıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kompleksinde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin refahı ve huzuru için çalıştığını söyledi. AK Parti iktidara gelmeden önce meydana gelen depremlerde yaşananları hatırlatan Kaya, "5 gün boyunca deprem bölgesine ulaşılamadı bu ülkede. Elazığ'da deprem oldu. Devletimiz saatler içinde tüm kadrolarıyla orada oldu." diye konuştu.

CHP'nin muhalefet anlayışını da eleştiren Kaya, şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyen, vatan için şehadete yürüyen askerine, polisine, hakimine 'militan' diyen bir ana muhalefet partisi var ve bu ana muhalefet partisi bu ülkenin kurucu partisi olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu ana muhalefet partisi ülkenin bütün kurumları için yıkıcı bir dil kullanıyor. Bunun karşısında bir kadın olarak, bir anne olarak üzülüyorum. Çünkü bu ülkenin yapıcı bir muhalefete ihtiyacı var. Ama muhalefet böyle bir siyaset dili kullanmıyor. Muhalefetin dili bir siyasetsizlik ve devletin kurumlarını itibarsızlaştırma dili."

AK Parti'nin bu siyaset diline cevap vermeyeceğini vurgulayan Kaya, "Biz onların kirli diline alet olmayacağız, geçit vermeyeceğiz. Hizmetlerimizi ardı ardına devam ettireceğiz. Karşımızdaki bu çukur muhalefete rağmen her gün hizmet kervanımızı yürütmek zorundayız." diye konuştu.

HDP Esenyurt İlçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer yasa dışı pankart ve afişlerin asılı olmasını eleştiren Kaya, "Burada terör örgütü liderinin resimlerini gördük mü? Gördük. Adeta teröre insan yetiştirme merkezi haline gelen bu yerler CHP belediyesi temizlik işlerini gerçekleştiriyor. Bunlar terörist başının resminin asılı olduğu, terörist yetiştirme merkezi olan yeri temizlemekten utanmıyor mu? Bunu da milletimize anlatacağız. Bu kirli ittifakı ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

PKK tarafından kaçırılan çocukları için mücadele veren Diyarbakır annelerinin de her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Kaya, "Bu ülkenin gencecik çocukları, kızları HDP binalarından dağa çıkarılıyor. Anneler evlatlarının geri dönmesi için orada bekliyor. Biz Diyarbakır annelerini görmezden gelenlere inat onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kılıçdaroğlu militan arıyorsa İstanbul İl Başkanına baksın"

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ise AK Parti'de sürekliliğinin esas olduğunu, AK Parti hareketinin "sıradan bir hareket olmadığını" vurguladı.

Bazı vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Şenocak, "Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa dağdaki teröriste 'komutanım' diyen, sözde Ermeni soykırımını tanıyan, devlete 'seri katil' diyen İstanbul İl Başkanına baksın." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Şenocak,"1 milyar liralık deprem bütçesini 350 milyon liraya indirdi. İşte CHP zihniyeti budur. Göreve geldiğinizden beri yaptığınız tek iş AK Parti'nin yaptığı hizmetlerin tabelasını değiştirmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu oy kullandı

Konuşmalarının ardından AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi'nde oy verme işlemine geçildi. Bu sırada Gaziosmanpaşa ilçe delegesi de olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salona gelerek oy kullandı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, daha sonra salondan ayrıldı.

Kongrede tek aday olan Fatih Aydemir, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına seçildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gaziosmanpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika


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