AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski bakanlardan Ali Babacan'ın açıklamalarına ilişkin, "AK Parti olarak kendi istikametimizde yolumuza devam ediyoruz. O yüzden bizim dikkate alıp, üzerinde düşünmemizi ve konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bu durumu." dedi.

Ünal, N TV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Eski bakanlardan Babacan'ın katıldığı televizyon programındaki açıklamaları sorulan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Trenden inenler oldu" sözünü hatırlattı.

"Trenden inenlerinde neler söylediğini, hangi argümanları ortaya koyduğunu gördük ve bunların hepsi de milletin gözü önünde cereyan etti." diyen Ünal, açıklamalarda yeni bir şeyin dile getirilmediğini belirtti.

Ünal, Babacan'ın konuşmasında Türkiye'nin bazı sorunlarına değinmediğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildik ezberler üzerinden yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz böyle bir şey yok. Şimdi 15 Temmuz ile ilgili ne söylüyorsunuz? FETÖ ile ilgili ne söylüyorsunuz? Suriye ile ilgili, terör koridoruyla ilgili ne söylüyorsunuz? Türkiye'nin şu anda bölgesinde Irak'ta, Suriye'de, Libya'da Lübnan'da, Mısır'da, bunlar sorulduğu zaman, yani kendisine Esed sorulduğunda, Sisi sorulduğunda bunlara hiçbir cevap vermeyeceksiniz. FETÖ sorulduğunda hiçbir cevap vermeyeceksiniz ama herhangi bir şekilde bir akademisyenin de çıkıp konuşabileceği, bugün artık günü geçmiş neo-liberal tezleri savunacaksınız. Bu yeni bir şey değil, dolayısıyla bizim açımızdan da dikkate değer bir şey değil. Biz AK Parti olarak kendi istikametimizde yolumuza devam ediyoruz. O yüzden bizim dikkate alıp, üzerinde düşünmemizi ve konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bu durumu."

"Türkiye ekonomisine dönük saldırıları püskürttü"

Ali Babacan'ın "Ülke karanlık bir tünele girdi" açıklamasının sorulduğu Mahir Ünal, "Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunları, dünyanın yaşadığı ekonomik daralmayı, bugün İngiltere'nin, Amerika'nın yaşadığı ve küresel ölçekte dünyanın yaşadığı hiçbir soruna değinmeksizin Türkiye'deki sorunlar üzerinden bir analiz yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Ünal, Türkiye'nin terörle gerektiği şekilde mücadele ettiğini ve demokrasisini koruduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz başarıya ulaşmadıktan sonra Türkiye'nin ekonomisine dönük yapılan bütün saldırıları püskürtmüş ve Türkiye kendi ekonomisini toparlamaya ve ekonomik verilerde ciddi bir iyileşme oluşturmuş, siz bunların hiçbirisini konuşmayacaksınız, efendim dünya barışı, ondan sonra işte Türkiye'nin yalnızlığı.

Türkiye yalnız falan değil, Türkiye uluslararası alanda bugün önemli bir aktör, bölgesinde Türkiye'ye rağmen hiçbir şey yapılmayan kararlı bir diplomasiye sahip. Dolayısıyla biz önümüze bakıyoruz, gündemimize bakıyoruz, hedeflerimize bakıyoruz, bunu gündemimize alıp bu konuyu değerlendirmemizi gerektiren bir durum olarak da açıkçası görmüyoruz."

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyle ilgili soruya Ünal, şu yanıtı verdi:

"Parti kurmak isteyenler önce 24 Haziran seçimlerinin sonucu beklediler, istedikleri siyasi sonuç çıkmadı. Sonra 31 Mart seçiminin sonuçlarını beklediler, istedikleri sonuç çıkmadı. Sonra 23 Haziran seçiminin sonuçları ve sonrasındaki gelişmeleri beklediler. Bir siyasi parti bir siyasi boşluğun karşılığında ortaya çıkar. Ben bunu daha önce de sorduklarında söylemiştim, Türkiye'de bir siyasi boşluk şu anda AK Parti nezdinde yok, ama işte CHP çerçevesinde baktığınızda çok ciddi bir siyasi boşluk var, yani muhalefet açısından baktığınızda çok ciddi bir siyasi boşluk var."

Mahir Ünal, "Bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği" iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Son olayda da Cumhuriyet Halk Partisi tabiri caizse baltayı taşa vurdu. Dün de zaten Cumhurbaşkanımız, grup toplantısında bu işe son noktayı koydu. İlginç olan burada şu, şimdi dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına baktım, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bu konuya hiç değinmedi. Şimdi yine aynı şey, bir yalan söylüyorsunuz, sonra onun yalan olduğu ortaya çıktığında o yalan hiç söylenmemiş, o olay hiç olmamış gibi davranıp başka bir yalan söylemeye başlıyorsunuz. Yani bu toplumun vicdanına, bu toplumun ahlakına, bu toplumun irfanına ve vicdanına çarptığında kimlerin mahkum olduğu ortada. Dolayısıyla biz o meseleden beriyiz, bizim o meseleyle bir ilgimiz yok. Lütfen Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç hesaplaşmalarına, kendi iç kavgalarına bizi karıştırmasın."

Mahir Ünal, konuşmasının sonunda CHP'ye ve yöneticilerine yönelik eleştirilerde bulundu.