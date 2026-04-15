AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye\'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak
15.04.2026 09:57  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye\'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak
Haber Videosu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Türkiye’deki doktor sayısının 235 bin olduğunu ve tıp fakültelerinden mezun olmayı bekleyen 125 bin öğrenciyle birlikte önümüzdeki 6 yılda doktor sayısının 350 bine ulaşacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programına konuk olarak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sağlığa erişimde Türkiye'nin dünya ülkelerine göre çok iyi yerde olduğunu belirten Yerebakan, sağlık alanında doğru zamanda, doğru yatırımların yapıldığını ifade etti.

AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı olarak sağlık hukuku ve sağlık etik yasalarının güçlendirilmesi ve denetim modelleri üzerinde çalışma yürüttüklerini açıkladı.

“HASTANELER OECD ORTALAMASININ 3 KATI HASTAYA HİZMET VERİYOR”

Türkiye'deki hastanelerde yılda OECD ortalamasının 3 katı kadar hastaya tedavi hizmeti verildiğini anlatan Yerebakan, Sağlık Bakanlığı’nın, aile hekimliğini güçlendirerek hastanelerdeki bu yükün azaltılması yönünde çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

“VATANDAŞLARIMIZI SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNE DAVET EDİYORUM”

Sağlıklı yaşam ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşların “sağlıklı hayat merkezleri”ne başvurmalarının önemine işaret eden Yerebakan, “Sağlık Bakanlığımız, her ilçede/ilde Sağlıklı Hayat Merkezleri kurdu. Ben bütün vatandaşlarımızı buralardan hizmet almaya davet ediyorum. Orada diyetisyen, psikolog var, şekerinizi, kilonuzu, boyunuzu kontrol eden, bununla ilgili size yönlendirmeler yapan, koruyan insanlarımız var. Aynı zamanda erken tanı önemli. Erken tanı merkezlerimiz de burası. Dolayısıyla kamu, belki etkili dile getirememiş olabiliyor ama isteyen vatandaşımıza bütün bu imkanları en iyi şekilde sunabildiğimiz Sağlıklı Hayat Merkezleri var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

“MİKROPLASTİKLER HORMON DENGESİNİ VE ÜREME SAĞLIĞINI ETKİLİYOR”

Çevresel toksinlerin yanı sıra mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine işaret eden Yerebakan, mikroplastiklerin üreme sağlığını etkileyip etkilemediğine yönelik soru üzerine şunları söyledi:

“Hayatın her yerinde plastik ve petrokimyasal var. Dolayısıyla plastiğin, ftalatların, BPA gibi çeşitli maddelerin hormonal bozukluklara yol açtığı ve üreme sağlığını olumsuz etkilediği yönünde elimizde kanıtlar var. Çok şükür ki dünyada bu konuda farkındalık oluşturan çok değerli bir insan ülkemizde, kıymetli hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri. 'Sıfır Atık' konsepti gündemiyle bütün dünyada bir algı oluştu. Çevre sağlığını biz iyi yönetmediğimiz sürece insan sağlığında sadece üreme problemlerini, erkek tipi kısırlığı vesaireyi konuşmayız. Çevrenin insana, kronik hastalıklar, şeker hastalığı, ağız hastalıkları, kalp hastalıkları, kanser ve üreme açısından da bir risk oluşturduğunu ifade etmek istiyorum. O yüzden çevre bilincimizi de arttırmamız lazım."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

TÜRKİYE’DEKİ DOKTOR SAYISI YETERLİ Mİ?

Halit Yerebakan, Türkiye'deki doktor sayısına ilişkin soruya da, “Türkiye ihtiyacı olan doktor sayısına erişti mi? Henüz değil. Türkiye, Avrupa Birliği standartlarında veya oradaki norm kadroya benzer seviyede norm kadroya 2026 diyorlardı, hadi 2028 olsun. Ama 2029 olmayacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu norm kadro seviyesine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çok yüksek düzeyde asistanımız var, yani uzman gelişiyor demektir. Çok yüksek düzeyde tıp fakültesi öğrencimiz var.” yanıtını verdi.

Halit Yerebakan, Güncel, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Halit Yerebakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:50:40.
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.