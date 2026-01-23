AK Parti'li Yavuz: Ankara'da su yok - Son Dakika
AK Parti'li Yavuz: Ankara'da su yok

AK Parti\'li Yavuz: Ankara\'da su yok
23.01.2026 18:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Her şeyi yapmışlar deyip yapma işini devam ettirmezsen, sadece bugünü düşünürsen 5 yıl götürür seni. 6'ncı yılda Ankara'yı susuz bırakırsın.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Her şeyi yapmışlar deyip yapma işini devam ettirmezsen, sadece bugünü düşünürsen 5 yıl götürür seni. 6'ncı yılda Ankara'yı susuz bırakırsın. Gerçekten Ankara'da su yok. Bu yazılan çizilenler az bile. Beceriksizlikten, yatırım yapmamaktan Ankara susuz" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısı, Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve parti üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Ali İhsan Yavuz, "Sizler böyle durmasaydınız, Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir şekilde başımızda olmasaydı Ayasofya hala açılmamış duruyor olacaktı. Çektiğimiz bu zorluklara değmez mi? Siyaset demek çözmek demek, dönüştürmek demek, geliştirmek demek. Pranga varsa kopartmak demek, zincir varsa söküp atmak demek. Recep Tayyip Erdoğan demek 25 yıldır ne kadar zincir varsa parçalamak için uğraşıyor. Prangaları bir bir koparıp söküp atıyor. Nerede bir çözümsüzlük varsa, sorun varsa, sıkıntı varsa üstüne üstüne gidiyor ve çözüyor" diye konuştu.

'DOKUNDUĞUN ANDA YANARSIN' DENİYORDU, DOKUNDUK VE DEĞİŞTİK'

6 Şubat depremlerinde ilk andan itibaren sahada olduklarını söyleyen Yavuz, "Depremin ardından Cumhurbaşkanımız talimatta bulundular. Bütün bakanlar, bütün genel başkan yardımcıları bölgedeydik. CHP'liler kendi aralarında şöyle diyordu; 'İşte şimdi AK Parti bitti'. Dimdik ayaktayız. İlk günlerde bir hesap yapıldı. 104 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç var. Sırtladık, karşıladık. 455 bin konutun anahtarı teslim edildi daha şimdiden. Her dönem darbe oluyordu ve bütün darbelerden sonra 'İç Hizmet Kanunu 35'inci madde olduğu sürece darbe yaparlar' deniyordu. 'Dokunduğun anda yanarsın' deniyordu. Dokunduk ve değiştik" ifadelerini kullandı.

'YAZILAN ÇİZİLENLER AZ BİLE'

Ankara'daki su kesintileriyle ilgili konuşan Yavuz, "Her şeyi yapmışlar deyip, yapma işini devam ettirmezsen, sadece bugünü düşünürsen, 5 yıl götürür seni, 6'ncı yılda Ankara'yı susuz bırakırsın. Ankara susuz. Gerçekten Ankara'da su yok. Bu yazılan çizilenler az bile. Beceriksizlikten, yatırım yapmamaktan. Geçen berbere gittim tıraş olmak için. Berber bana su olmadığını söyledi. 1 aydır gündüzleri su verilmiyormuş. Eğer CHP gibi bir parti orada olsaydı, terör koridoru Suriye'nin kuzeyinde çoktan kurulmuş, Suriye paramparça edilmiş, bizim de başımız beladaydı. Ama Reis bunların hiçbirine bakmadı. Memleketimin hayrına nedir diye ona baktı, terör koridorunu paramparça etti" diye konuştu.

'BİZDEN ÖNCE BOTLARLA GEZİLİYORDU'

Toplantıda konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Antalya'da böyle, İzmir'de böyle, Ankara'da böyle, İstanbul'da böyle. Türkiye'de nerede yönettikleri bir il varsa, nerede yönettikleri bir ilçe belediyesi varsa içler acısı. Biz gelmeden evvel botlarla geziliyordu birçok kavşakta Antalya'da. Biz geldik, botları kaldırdık depolara. Ama tekrar bunlarla beraber 7 sene sonra artık Manavgat'ta, Alanya'da, Kumluca'da, Antalya'nın birçok ilçelerinde artık vatandaş kaldırdıkları depolardan botları indirdi. Botlarla karşıdan karşıya geçer oldular. Yakışıyor mu turizmin göz bebeği Antalya'ya? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla oy kaybettiği iller sıralamasında, anketlerde birinci sırada Antalya var. Daha da artıracağız. Daha da makası açacağız. Daha da genel seçimlere, yerel seçimlere, yarınların Türkiye'sine, yarınların Antalya'sına beraberce hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA'DA DİĞER İLLERDEN ÇOK DAHA KÖTÜ MESELELER YAŞANMIŞ'

CHP'nin Antalya'da hizmet üretmediğini iddia eden MKYK üyesi Menderes Türel, "Antalya eskiden hep hizmetle anılırdı. Ama maalesef AK Parti'nin yerel yönetimlerde olmadığı süreçte Antalya skandallarla, rüşvetlerle, hırsızlıklarla, entrikalarla velhasıl hep büyük olumsuzluklarla anılıyor. Baklava kutuları meselesi gündeme geldiğinde CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel çıktı bir iki gün sonra 'Bu baklava kutuları bir tezgah. Bununla ilgili 32 saat görüntü var' dedi. 24 saat sonra bu videoyu inkar etti. Ben bu Antalya'da yaşanan skandallar meselesini konuşmak için iddianameyi bekliyorum. Hele bir iddianame çıksın. Bakalım içinde ne var. Basına yansıyanları şöyle bir gördüğümüzde Antalya'da diğer illerden çok daha kötü meseleler yaşanmış" diye konuştu.

Toplantıda konuşan milletvekili İbrahim Ethem Taş da yatırım yapılmadığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı.

Kaynak: DHA

Ali İhsan Yavuz, Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, Ankara

Son Dakika Politika AK Parti'li Yavuz: Ankara'da su yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: AK Parti'li Yavuz: Ankara'da su yok - Son Dakika
