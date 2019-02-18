AK Parti'nin Isparta Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor." dedi.



Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Isparta mitingindeki konuşmasında, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kuranın, partinin tabelasını asanın millet olduğunu belirtti.



Milletin 17 yıl boyunca vesayet güçlerinin, içerideki ve dışarıdaki şer odaklarının antidemokratik girişimlerine direndiğini, ayak oyunlarına prim vermediğini, tehditlere boyun eğmediğini, şantajlara ve aba altından sopa göstermelere eyvallah etmediğini ifade eden Erdoğan, milletin seçim dönemlerinde oylarla, diğer zamanlarda dualarla, 15 Temmuz'da canıyla ve malıyla ülkeye sahip çıktığını söyledi.



Erdoğan, geride bırakılan 17 yılda 14 seçim yaşandığını, bu seçimlerin hepsinden de alınlarının akıyla çıkmayı başardıklarını dile getirdi.



Seçimlerle birlikte içeride ve dışarıda pek çok badire atlatıldığını hatırlatan Erdoğan, siyasi suikastlarla Türkiye'nin darbe ortamına çekilmeye, Cumhuriyet mitingleriyle sokakların karıştırılmaya çalışıldığı dönemlerin olduğuna dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete kupürleri üzerinden partilerinin kapatılmaya kalkışıldığını, hukukun rafa kaldırıldığını, 367 garabetinin uydurularak cumhurbaşkanı seçilmesinin engellenmek istendiğini anlattı.



"Hainler Türkiye'yi ve Türk milletini teslim alamadı"



Gezi olaylarıyla insanların arasının açılmaya, "tüketmeyin" çağrılarıyla ekonominin batırılmaya çalışıldığını ifade eden Erdoğan, çevre bahanesiyle haftalarca sokakların ateşe verildiğini, esnafın dükkanının, milletin malının, mülkünün yağmalandığını vurguladı.



Erdoğan, 17-25 Aralık girişimiyle emniyet ve yargı silahının çekildiğini, bunda başarılı olunamayınca çukurlar açarak Doğu ve Güneydoğu'daki kimi illerde işgale yeltenildiğini, insanların evlerinin yakıldığını, camilerin kurşunlandığını, okulların ateşe verildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da ise 40 yıldır besleyip büyüttükleri Feto yılanını üzerimize saldılar. Milletimizin cesareti, vatan sevdalılarının kahramanlığı sayesinde bunu da boşa çıkardık. 252 şehit verdik, 2 bin 193 kardeşimiz gazi oldu. Ama hainler Türkiye'yi ve Türk milletini teslim alamadı." diye konuştu.



"İlk IMF'ye kapılarını açan CHP oldu"



Son 17 yılda çok zahmet çektiklerini, çetin mücadeleler verdiklerini, ağır imtihanlardan geçtiklerini dile getiren Erdoğan, zorluklar karşısında sabrettiklerini, sebat ettiklerini, pes etmeyi akıllarının ucundan dahi geçirmediklerinin altını çizdi.



Erdoğan, sonunda demokrasinin güçlendirildiğini, vesayeti zayıflatmayı, ekonomiyi 3,5 kat büyütmeyi, dış ticareti 36 milyar dolardan 170 dolara çıkarmayı başardıklarını söyledi.



Göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal çıkmış utanmadan, sıkılmadan, 'Bu iktidar yine IMF gidecek.' diyor. IMF'ye giden biz olmadık ki, IMF'ye giden CHP zihniyeti oldu. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP oldu." ifadesini kullandı.



Mayıs 2013'te IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcun ödendiğini ve IMF ile Türkiye'nin işinin bittiğini anımsatan Erdoğan, o dönemde Merkez Bankasının döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğuna, şimdi ise döviz rezervinin 100 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti. Erdoğan, daha ileriye gidileceğini, birilerinin oyunlarına gelinmeyeceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde, tarihinin en büyük yerlileşme hamlesini iktidarları döneminde yaptığını, göreve geldiklerinde savunma sanayinde oranın yüzde 20 yerli, yüzde 80 ithal olduğunu söyledi. Erdoğan, bu alanda dışa bağımlılığın yüzde 35'e kadar düşürüldüğünü bildirdi.



Türkiye'nin savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını, füzelerini, bombalarını, silahlarını ürettiğini anlatan Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinin artık yurt dışına ihraç edildiğini aktardı. Erdoğan, 2018'de savunma sanayindeki ihracatın 2 milyar 350 milyon dolara ulaştığını işaret etti.



"Operasyonla ilgili hazırlıklarımızı belirledik"



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de biz varız. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna büyük darbe indirdik. Binlerce DEAŞ'lı, PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek 41 bin kilometrekarelik alanı terör örgütlerinin zulmünden kurtardık. Böylece proje terör örgütleri aracılığıyla ülkemizin bekasına kastedenlere hiç unutamayacakları bir ders verdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin cirit attıkları bölgelerde bugün huzur, emniyet, istikrar var. Cerablus'tan Azez'e, Afrin'den El Bab'a kadar Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış, özgürlük, demokrasi var. Şu anda buraya Türkiye'ye gelmiş olanlardan 310 bin kişi tekrar geri gönderildi. Bir dönem acıyla, zulümle anılan şehirler bugün Suriye'nin içindeki istikrar adaları olarak göz dolduruyor."



Yeni bir hamlenin arifesinde olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik. Operasyonla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi belirledik. Çok yakında bu adımları atacağız." bilgisini paylaştı.



(Sürecek)

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