AK Partili Arslan: "Türkiye'yi kimse denklemden çıkaramaz, yok sayamaz" - Son Dakika

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Kimin iç meselesi varsa, hangi küresel güç, ülke içinde krize girdiyse, hangi büyük devlette seçim yaklaşıyorsa hemen Türkiye'yi seçim malzemesi yapıyor. Türkiye'yi kimse denklemden çıkaramaz, yok sayamaz, Türkiyesiz plan program yapamaz" dedi.

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, korona virüs nedeniyle ara verilen kongrelere yeniden başlandığını belirterek, "Salgın var diye hayatımızı tümüyle askıya almadığımız gibi, siyasi faaliyetlerimize de ara vermedik, veremeyiz. Tam tersine bu zorlu dönemde hep birlikte daha sıkı çalışmak zorundayız. Yenilenmek, daha da güçlenmek için her zaman olduğu gibi bu dönemde de yeni yüzlere, yeni bakış açılarına, yeni ve enerjik dava arkadaşlarına ihtiyacımız var" dedi.

Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, bir yandan da ekonomik ambargo tehditleriyle, korona virüs salgınıyla mücadele ederken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla her gün yeni bir yatırımın, yeni bir projenin açılışının gerçekleştirildiğini söyleyen Arslan, "Meyve veriyoruz ki taşlanıyoruz, bundan gocunmuyoruz. Her zamankinden daha çok çalışacak, daha çok insanla muhatap olacak, daha çok üretecek, ülkemizi geliştireceğiz" diye konuştu.

Pandemi döneminde Türkiye'nin güçlü sağlık sistemiyle, üretim gücüyle ayakta kaldığını belirten Arslan, "Türkiye bu zorlu süreçte bile ilkeli bir duruş sergileyerek başka ülkelere tıbbi malzeme yardımları yaptı. Bizim ülkemizde Amerika'daki, Avrupa'daki görüntülere, hastane kapısından geri çevrilen, huzurevlerinde ölüme terk edilen insan görüntülerine hamdolsun rastlanmadı. İçimizden bazıları ama bilgisizlikle ama kasten ülkemizdeki tabloyu çarpıtmaya kalkışsa da bizim milletimiz, bizim insanımız kimin neler yaptığını elbette bir kenara not ediyor. Biz, hizmetin yanı sıra, milletimizin ve ülkemizin hakkına ve hukukuna sahip çıkma konusunda da son derece kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Arslan, Akdeniz'de hiç olmayacak ülkelerin bir araya geldiklerini, Türkiye'nin hakkını, hukukunu yok sayma çabasına girdiklerine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi kendi sahillerine hapsetmek, doğal hakkı olan sahalardaki enerji kaynaklarından mahrum etmek için her yolu deniyorlar. Biz bu girişimlere hem masada hem sahada gerekli cevapları verdik, veriyoruz. Kimse Türkiye'yi hukuksuzlukla suçlayamaz. Libya ile imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması, BM'nin tanıdığı meşru hükümetle imzalandı. Yunanistan, Akdeniz'de 40 bin kilometrekarelik alanda söz sahibi olmak isterken bize 2 kilometrelik alanda kalın diyenler, ülkemizin gücü ve milletimizin iradesi karşısında er geç geri adım atmak durumunda kalacaklar. Biz kimsenin hakkına el uzatmayız. Ama bizim hakkımıza el uzatılmasına da asla müsaade etmeyiz. Biz haktan, hukuktan, uluslararası meşruiyetten yanayız. Biz anlaşmadan, müzakereden, adaletten yanayız. Aynı kuşatmayı Kıbrıs'ta da yapmaya yeltendiler, aynı kuşatmayı Azerbaycan'a saldıran Ermenistan vasıtasıyla gerçekleştirmeye tevessül ettiler. Kimseye eyvallah etmiyoruz, gücümüzü tarihimizden, milletimizden, uluslararası anlaşmalardan, haklılığımızdan alıyoruz. Bize güneyimizde kurulacak terör koridoruna ses çıkarma diyorlar. Bize Akdeniz'de en uzun sınıra sahip ülke olsanız bile enerji kaynaklarından faydalanma diyorlar. Bize Ege bir Yunanistan gölü olsun, yerinizde oturun, ses etmeyin diyorlar. Ama Türkiye'nin haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında asla boyun eğmeyeceğini unutuyorlar. Aziz milletimizin zillete boyun eğmeyeceğini, hak ve hukukunu çiğnetmeyeceğini unutuyorlar. Bizde bu millet, bu Cumhurbaşkanı, bu AK kadrolar olduğu sürece Türkiye'ye operasyon çekilmesine, hakkımız olanın gasp edilmesine, bir karış toprağımıza el uzatılmasına izin vermeyiz. Dün olduğu gibi bugün de aynı inanç, aynı irade, aynı aşkla ülkemizi savunmayı, Türkiye'yi tüm badirelere rağmen büyütmeyi, kalkındırmayı, geliştirmeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Türkiye sancağını en yükseklere taşımaya kararlıyız. Türkiye'yi itibarsızlaştırarak iktidar olacaklarını zannedenler kaybetmeye mahkümdurlar."

Fransa'nın camilere, Müslümanlara saldırılarının gün geçtikçe arttığını belirten Arslan, "Macron, kendi ülkesinde toplumsal barışı nasıl sağlayacağı üzerine kafa yormak yerine bir yandan İslam'a ayar vermekten dem vuruyor, bir yandan Türkiye'ye olur olmaz tehditler savuruyor. Bakıyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaştıkça yine Türkiye'ye yönelik düşmanlıklar artıyor. Kimin iç meselesi varsa, hangi küresel güç ülke içinde krize girdiyse, hangi büyük devlette seçim yaklaşıyorsa hemen Türkiye'yi seçim malzemesi yapıyor. Şu gerçeği idrak etmeli; Türkiye'nin misyonunu iyice öğrenmeliyiz. Türkiye bölgenin istikrar adası. Türkiye bölgesinin güvenli limanı. Türkiye içinde bulunduğu medeniyetler havzasının adeta atardamarı, şahdamarı. Türkiye'yi kimse denklemden çıkaramaz, yok sayamaz, Türkiyesiz plan program yapamaz. Bu gerçekler gün geçtikçe yüzlerine çarpıldıkça daha fazla üzerimize geliyorlar. Onlar yüklendikçe biz daha da güçleniyoruz. Bizim önceliğimiz milletimiz ve bulunduğumuz gönül coğrafyasındaki kardeşlik bağlarımız. Sizlerin de bu bilinçle hareket edeceğinizden eminim" dedi.

Korona salgınının tüm dünyada ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğu bir dönemde bu süreci en uygun biçimde bertaraf etmek için azami gayret gösteren bir yönetimin olduğunu vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Alınan önlemlerle sağlanacak iyileşmenin kısa sürede günlük hayatımıza, reel sektöre, insanımıza da yansıyacağına inanıyorum. Kimse merak etmesin Türkiye iyi yolda. Kimse kara haberlere itibar etmesin, Türkiye'yi kötü göstermek isteyenler hüsrana uğrayacak. AK Parti ak haberler, müjdeler vermeye devam edecek. Biz demokrasi kültürünü içselleştirmiş, siyasi hayatımıza uyarlamış, meşruiyetini yalnızca halkımızdan almayı önemsemiş bir partiyiz. Bir arada yaşama kültürü bizim dönemimizde gelişti. Türkiye nüfus cüzdanına sahip olan kimse kendini bu ülkede kenara itilmiş, yok sayılmış, horlanmış kabul edemez. Vesayet unsurlarını bir bir kaldırdık. Ekonomide kırılamayan rekorları kırdık. Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Şimdi yeni bir sürecin, yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu istikrarı, kalkınma hamlesini, ülkemizin huzur ve güvenliğini muhafaza edecek, daha ilerilere taşıyacak, davayı omuzlayacak yol arkadaşlarımız göreve geliyor. AK Partililer olarak bizler arkamıza değil önümüze, geleceğe bakıyoruz. Biz geçmişle iftihar etmekten, gururlanmaktan çok hayallerimizle, büyük Türkiye rüyamızla övünüyoruz. İnanıyorum ki her bir kardeşim bu misyonu, bu ideali taşıyor. Bu yolda sizlere ve tüm AK Parti teşkilatlarına Allah kolaylık versin diyor; kongremizin hayırlara vesile olmasını tekraren temenni ediyor, sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum." - ANKARA