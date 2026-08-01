AK Parti’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’den dikkat çeken veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla CHP'den AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, partiler arası geçişine ilişkin sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yayımladı. İBB ile yaşanan imar ve kentsel dönüşüm krizlerini gerekçe gösteren Bingöl’ün, kararı kamuoyuna duyurduğu paylaşımı yorumlara kapatması dikkat çekti.

"İBB RAPORU 50 BİN VATANDAŞI MAĞDUR EDECEK RİSK DOĞURDU

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından yayımladığı kamuoyu duyurusunda, ilçenin tarihinin en büyük barınma ve mülkiyet kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapora tepki gösteren Bingöl, süreci şu sözlerle anlattı:

"İBB Teftiş Kurulu tarafından gönderilen rapor doğrultusunda; yaklaşık 50 bin vatandaşımızın evlerinin yıkılması riski ortaya çıkmış, 16 bin dairenin elektrik, su ve doğal gazının kesilmesi talimatı verilmiştir. Ortada geçmişten gelen hukuki bir problem olduğu doğrudur; ancak söz konusu olan sadece hukuki ve teknik bir imar meselesi değil, insani bir krizdir."

İBB'nin yıllar boyunca sorunlu imar uygulamalarına müdahale etmeyerek sorumluluk taşıdığını belirten Bingöl, sorunun çözümü için yaptıkları tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

"PARTİ DİSİPLİNİ KAVRAMININ ARKASINA SIĞINMAYI REDDEDİYORUM"

Gördüğü duyarsızlığın büyük bir hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Bingöl, kararının siyasi değil vicdani bir gerekçeye dayandığını öne sürdü:

"50 bin insanın evsiz kalma riskini, çocukların geleceğinin kararmasını sessizce izleyip 'parti disiplini ve sadakati' kavramlarının arkasına sığınmayı reddediyorum. Eğer siyaset, halkın barınma hakkının önünde engelse, artık bir karar vermem gerekiyordu. Ben bugün o kararı veriyorum."

"SİYASİ İKBAL DEĞİLİ, TUZLA'NIN GELECEĞİ"

Yoluna bundan böyle Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğini duyuran Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kararın merkezinde siyasi ikbalim değil, Tuzla'nin geleceği var. Eğer mesele siyasi ikbal olsaydı, en kolay yol mevcut düzeni sürdürmekti. Biliyorum, kararımı eleştirenler olacaktır. Ancak inanıyorum ki zaman içerisinde bu kararın sebepleri daha iyi anlaşılacaktır. Bedeli ne olursa olsun 50 bin insanı evsiz bırakmanın vebalini asla boynuma almayacağım."

Öte yandan, CHP tabanından ve seçmenden gelebilecek olası tepkilerin önüne geçmek amacıyla Bingöl’ün bu kritik veda mesajını sosyal medyada yorumlara kapalı olarak paylaşması dikkatlerden kaçmadı.