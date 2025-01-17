Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL - Son Dakika
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Turizm

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin, gecelik kişi başı 16 bin 500 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

17.01.2025 17:21  Güncelleme: 17:29
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

GECELİK KONAKLAMA MALİYETİ 16 BİN 500 TL'Yİ BULUYOR

Sömestir öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 68 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sömestirde, Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti ise minimum 16 bin 500 TL'yi buluyor.

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

"YÜZDE 100 OLMASINI BEKLİYORUZ"

Hafta boyunca aralıklarla yağan karla birlikte pistlerdeki hareketliliğin arttığını söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta, "Uludağ'da sömestir tatiline ilgi oldukça yoğun, otellerde doluluk oranı şu anda yüzde 80'lerde seyrediyor. Sömestir başlangıcında bu oranın yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Türkiye'de en erken kar, Uludağ'a yağar ve en geç Uludağ'da kalkar. Uludağ, büyük şehirlere yakın olmasından dolayı vatandaşlar için en uygun tatil yeri oluyor" dedi.

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

"KORSAN EĞİTMENLERDEN DERS ALMAYIN"

Kayak dersinin saatinin 3 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücretinin bin 500 TL olduğu Uludağ'ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu belirten Yahya Usta, eğitimin mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğine, aksi takdirde geri dönüşü olmayan sakatlanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. Usta, "Vatandaşlarımız, sakatlanma oranlarını düşürmek için bu tarz belgesi olmayan korsan eğitmenlerden ders almasın. İnsan hayatına olumsuz etkisinin olacağını düşündüğümüz bu konunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

"ARAPLAR, ULUDAĞ'I ÇOK BEĞENİYOR"

Uludağ'a yağan karla birlikte ziyaretçilerin arttığını söyleyen Kayak Antrenörü Metehan Taşdemir (25) ise "Uludağ'da 3 gün önce başlayan karla birlikte ziyaretçi yoğunluğu da arttı. Öğrencilerin ilgisi, buraya çok yüksek oluyor. Yurt dışından turistler geliyor ve özellikle Araplar, Uludağ'ı çok beğeniyor. Uludağ'da kayak yapmanın zevki çok başka, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

"ULUDAĞ'IN KEYFİ ÇOK BAŞKA OLUYOR"

Kayak yapmak için Uludağ'a geldiği söyleyen Mehmet Yıldırım, "Konser için Bursa'ya geldim. Daha sonrasında Uludağ'a çıkarak, kayak yapmaya başladım. Antalya'dan buraya geldim. Antalya'ya gelen turistler, şu an denize giriyor. Hatta geçen hafta babam denize girdi. Ben de şu an burada kayak yapıyorum. 8 senedir Uludağ'a geliyorum ve burada kayak yapmak çok eğlenceli oluyor. Uludağ'ın keyfi çok başka oluyor" diye konuştu.

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

"ARTIK SÖMESTİRDE ULUDAĞ'A GELECEĞİM"

Ortaokul öğrencisi Sümeyye Efe de "İlk defa geldiğim Uludağ'da ilk kez kayak yapıyorum. Burası, gerçekten çok eğlenceli bir yer. Keşke buraya daha önceden ailemle gelip, keyifli vakit geçirseydim. Buradaki ortam çok güzel ve çok eğlenceli. Çok güzel zaman geçiriyorum ve artık sömestir tatilimde hep Uludağ'a geleceğim. Burası beklediğimden daha iyi bir kayak merkeziymiş" dedi.

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Kaynak: DHA

Türkiye, Turizm, Uludağ, Tatil, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Turizm Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Mert kursun :
    Para yok patates alamiyoz sogan alamiyoruz solugu uludagda aliriz kisin ayri tatil yazin ayri tatil yetmiyor maas 118 15 Yanıtla
  • gökhan köse:
    Ne olucak ülkede zengin çok bizim gibi garibanlar mi fakir ne anlasın uludağdan 104 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    havadan para kazaniyorsa elbetteki gider Uludağ'a emekli gidecek değil ya 78 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    bunu baz aliriz simdi ekonomi super deriz zaten nufusta 2milyon yersen :)) 33 32 Yanıtla
  • Nuri Aydemir:
    demeki ülke aç heeeee 43 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Halkımız gitmezse ölür Ler 52 2 Yanıtla
  • murat2069:
    memleketin sefasını arap turistler cefasını gariban biz halk oduyoruz adalet bumu 33 16 Yanıtla
  • Emin Erol:
    işte bunları görüyor hükümet sonra ekonomi iyi diyor insanlar kendileri yapıyor kimse gitmese bu otellere boş kalacak bu nasıl ekonomik kriz anlamadın insanlar ağlıyor hiç bir şeyden de geri kalmıyor 42 6 Yanıtla
  • Kemsl:
    Seçim zamanı da soğana zam yapın ki milletin aç olduğuna inanalım...fakat bunlar ülkenin yüzde 2'si canım geriye kalan açlıktan Starbucks önünde kıvranıyor. öyle değil mi 34 10 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ülkemizde böyle akla ziyan şeyler olabiliyor bazı insanlar yemeye ekmek bulamıyor bazıları'da örnekteki gibi gecelik 16.500 TL ye dağ'da tatil yapı yapıyor nasıl bir adalet'se 8 0 Yanıtla
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