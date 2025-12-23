Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Alanya\'da sahilde kadın cesedi bulundu
23.12.2025 20:18
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya\'da sahilde kadın cesedi bulundu
Haber Videosu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı'nda Endonezya uyruklu bir kadına ait olduğu öğrenilen ceset bulundu. İlk belirlemelerde 31 yaşındaki kadının vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde kadın cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, olay yeri inceleme ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatı kaybettiği belirlendi.

Alanya'da sahilde bir kadın ölü bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kadının arkadaşlarının verdiği beyan doğrultusunda cesedin Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) olduğu belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alanya'da sahilde bir kadın ölü bulundu

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİ YOK

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre Dwantari'nin vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanya'da sahilde bir kadın ölü bulundu
Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
