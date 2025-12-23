Alanya\'da sahilde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde kadın cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, olay yeri inceleme ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatı kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kadının arkadaşlarının verdiği beyan doğrultusunda cesedin Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) olduğu belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİ YOK

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre Dwantari'nin vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.