Alassane Ndao'nun Eşi Duygularını Paylaştı

03.02.2026 09:48
Semiramis Ndao, kızı ilk yaş gününü babasız geçirmenin üzüntüsünü aktardı. Eşinin durumu endişe verici.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 20 şüpheli ile birlikte tutuklanan Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao'nun eşi Semiramis Ndao, kızlarının ilk yaş gününe babasız girmesinin ailede büyük üzüntüye sebep olduğunu belirterek, "Alassane çok üzgün ama en yakın zamanda geleceğine inanıyor. Bu sürecin bir an önce sona ermesini istiyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, 9 Aralık 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 20 kişi cezaevine gönderilirken, Ndao'nun eşi Semiramis Ndao da yaşadıkları zorlu süreci ve aile olarak içinde bulundukları durumu İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Eşinden yaklaşık 2 aydır uzak olduklarını söyleyen Semiramis Ndao, kızlarının birinci yaş gününde babasının yanında olamamasının ailede derin bir üzüntü oluşturduğunu aktararak, "Bu süreçte gerçekten çok zorlandık. Bugün kızımın birinci yaş günü ve babası yanında değil. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. En yakın zamanda bize gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kötü şartlar altında tutuluyor"

Eşinin Türk vatandaşı olmadığı için farklı bir cezaevine sevk edildiğini dile getiren Ndao, "Diğer futbolcuları Silivri'ye götürürken, Alassane'yi Maltepe Cezaevi'ne götürdüler. Orada 10 yıl, 30 yıl ceza almış kişilerle birlikte, kötü şartlar altında kalıyor. Can güvenliği açısından da kaygılarımız var" cümlelerine yer verdi.

Eşinin bir sporcu olduğunu vurgulayan Semiramis Ndao, cezaevi şartlarının sporcu yaşamına uygun olmadığını da vurgulayarak, "Uyku düzeni, yemek düzeni, antrenman programı bir sporcu için çok önemli. Kendi imkanlarıyla bir şekilde antrenman yapmaya çalışıyor ama ne kadar verimli olabilir, bu tartışılır. 60 kişilik bir koğuşta kalıyor ve hepsi sigara içiyor. Hayatında hiç sigara kullanmamış biri olarak bundan çok rahatsız" diye konuştu.

"Her hafta ziyarete gidiyorum, kızımı bırakmak zorunda kalıyorum"

Yaşadıkları sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı olduğunu sözlerine ekleyen Ndao, "Konya'daydık, Antalya'ya dönmeye karar verdik. Konya'da zaten 12 ay ceza almıştı, orada işimiz kalmamıştı. Antalyalıyım, buraya gelirken düzenlenen operasyonla eşimi aldılar. İki gün neye uğradığımı şaşırdım. Antalya'ya geldim ve her hafta Maltepe Cezaevi'ne ziyarete gidiyorum. Kızımı burada bırakmak zorunda kalıyorum. Günübirlik gidip gelmek aşırı yorucu oluyor" açıklamasını yaptı.

"Hala kariyerini düşünüyor"

Eşinin cezaevinde olmasına rağmen futbol kariyerini düşünmeye devam ettiğini dile getiren Semiramis Ndao, şunları söyledi:

"Bana 'Çok sıkıldım, bir an önce çıkmam lazım, antrenman yapmam lazım' diyor. Orada bile kendi kariyerini düşünüyor. Maçları takip ediyor."

"Ailesi Senegal'de, süreç yakından takip ediliyor"

Ndao'nun ailesinin Senegal'de yaşadığını ve süreci endişeyle takip ettiğini belirten eşi, "Ailesi Senegal'de, buradaki hukuki süreci merakla izliyorlar. Avukatımız ve menajeriyle birlikte haber gönderiyoruz, orada da Alassane'nin özgür bırakılması için bir kampanya başlatıldı. Önümüzü görebilmek, geleceğimizi planlayabilmek için bu sürecin bir an önce son bulmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kızlarının ilk doğum gününde babasının yanında olamamasının kendilerini derinden yaraladığını hatırlatan Semiramis Ndao, "Kızımın babasıyla birlikte vakit geçirmesi gereken bir dönemde babasının yanımızda olmaması çok üzücü. İlk doğum gününde yanında olamadı. Alassane çok üzgün ama en yakın zamanda geleceğine inanıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

