Aliyev'in kızları Türkiye'nin tatil cennetine tabelayı astı - Son Dakika
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Turizm

Aliyev'in kızları Türkiye'nin tatil cennetine tabelayı astı

Aliyev\'in kızları Türkiye\'nin tatil cennetine tabelayı astı
28.07.2025 11:13
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva'nın büyük ortağı olduğu Pasha Holding, Bodrum'daki lüks otel Mandarin Oriental'a yaklaşık 500 milyon euro yatırımla yüzde 50 ortak oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva, Türkiye'deki turizm yatırımlarına dikkat çeken bir adım attı. Büyük ortağı oldukları Pasha Holding, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Mandarin Oriental Oteli'ne yaklaşık 500 milyon euro yatırım yaparak yüzde 50 ortak oldu.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

2014 yılında Astaş Holding tarafından 650 milyon Euro yatırımla inşa edilen Mandarin Oriental Bodrum, Avrupa'nın en iyi resort otelleri arasında gösteriliyor. Ultra lüks villaları, özel yüzme havuzları ve 132 konaklama ünitesiyle öne çıkan otel bugüne kadar 140'tan fazla uluslararası ödüle layık görüldü.

Aliyev'in kızlarından Türkiye'nin tatil cennetinde 500 milyon euroluk yatırım

ORTAKLIK ANLAŞMASI GEÇTİĞİMİZ YIL İMZALANDI

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ile Pasha Holding CEO'su Jalal Gasimov, geçtiğimiz yıl ortaklık anlaşmasını imzaladı. Satış sonrası otelin yarısı Azeri yatırım grubunun kontrolüne geçti. Vedat Aşcı, ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu iş birliğinin Bodrum'a ve ülkemize büyük değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Aliyev'in kızlarından Türkiye'nin tatil cennetinde 500 milyon euroluk yatırım

ALİYEV'İN KIZLARI EN BÜYÜK HİSSEDAR

Bakü merkezli Pasha Holding, Azerbaycan'ın en güçlü ailelerinden biri olarak kabul edilen Paşayev Ailesi'ne ait. Şirketin ortaklık yapısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva'nın büyük hissedar olarak yer aldığı belirtiliyor. Grup yalnızca otelcilikte değil; bankacılık, sigorta, gayrimenkul ve enerji alanlarında da aktif. Azerbaycan bankacılık sektörünün yaklaşık yüzde 33'ünü elinde bulunduran holdingin, 2021 sonunda toplam varlıkları 9,5 milyar doları buldu.

Aliyev'in kızlarından Türkiye'nin tatil cennetinde 500 milyon euroluk yatırım

TÜRKİYE'YE İLGİSİ YENİ DEĞİL

Pasha Holding, 2013 yılında Türkiye'ye adım attı. Grup, Pasha Bank aracılığıyla Türk finans sektöründe de faaliyet gösteriyor. Bu son ortaklık ise grubun Türkiye'ye olan güvenini ve yatırımlarını artırma kararlılığını gösteriyor.

MANDARIN ORIENTAL'İN HİKAYESİ

Bodrum'un en ayrıcalıklı bölgelerinden biri olan Cennet Koyu'nda yer alan Mandarin Oriental Bodrum'un temelleri 2010 yılında atıldı. Astaş Holding'in geliştirdiği proje, 2011'de inşa edilmeye başlandı ve 7 Temmuz 2014'te kapılarını açtı. Otel, Mandarin Oriental Hotel Group tarafından işletiliyor.

Otel - Tatil, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Bodrum, Tatil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Turizm Aliyev'in kızları Türkiye'nin tatil cennetine tabelayı astı - Son Dakika

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