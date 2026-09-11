Altın yatırımcıları bu saati bekliyor! Kritik veri bugün açıklanacak

Altın yatırımcılarının merakla beklediği kritik gün geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün açıklayacak.

BLS'nin resmi takvimine göre veriler 11 Eylül Cuma günü ABD doğu saatiyle 08.30'da, Türkiye saatiyle 15.30'da duyurulacak. Aynı saatte ağustos ayına ilişkin reel kazanç verileri de açıklanacak.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NE?

Piyasalardaki tahminler ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini koruduğuna işaret ediyor. Reuters'ın aktardığı ekonomist beklentilerine göre yıllık manşet TÜFE'nin yüzde 3,4 seviyesinde kalması bekleniyor. Temmuz ayında da yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak gerçekleşmişti.

Aylık enflasyon tarafında ise beklenti yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda yalnızca yüzde 0,1 yükselmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YAKINDAN İZLENECEK

Piyasalar yalnızca manşet TÜFE'ye değil, enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyona da odaklanacak.

Ekonomistlerin beklentisine göre yıllık çekirdek TÜFE'nin yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilemesi bekleniyor. Aylık çekirdek enflasyon için piyasa beklentisi ise yaklaşık yüzde 0,2 seviyesinde bulunuyor.

FED KARARI ÖNCESİ KRİTİK VERİ

ABD enflasyon rakamlarının önemini artıran bir diğer gelişme ise Fed'in faiz toplantısının yaklaşması. Federal Açık Piyasa Komitesi 15-16 Eylül'de bir araya gelecek. Bu nedenle bugün açıklanacak TÜFE, Fed yetkililerinin faiz kararı öncesinde değerlendireceği son önemli enflasyon göstergelerinden biri olacak.

ABD'de enflasyonun Fed'in hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalması, para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliği de artırıyor.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM ENFLASYON HESABINI DEĞİŞTİRDİ

Ağustos enflasyonunda enerji fiyatlarının etkisi özellikle merak ediliyor. Ortadoğu'daki savaşın petrol fiyatlarını yukarı taşıması, ABD'deki akaryakıt maliyetleri üzerinde de baskı oluşturdu.

Ekonomistler, yükselen petrol fiyatlarının manşet enflasyonu yukarı çekmiş olabileceğine dikkat çekerken Fed'in özellikle çekirdek enflasyondaki eğilime odaklanabileceğini belirtiyor.

ALTIN İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

ABD enflasyon verisi, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirebildiği için altın, dolar ve tahvil piyasaları açısından kritik önem taşıyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon rakamı Fed'in faiz artırımı ihtimalini güçlendirebilir. Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise Fed'in faizleri artırmama ihtimalini destekleyerek altın açısından olumlu bir fiyatlamaya zemin hazırlayabilir. Piyasaların özellikle çekirdek enflasyondaki olası sürprize karşı hassas olduğu belirtiliyor.

KRİTİK SAAT 15.30

Altın yatırımcılarının gözü bu nedenle Türkiye saatiyle 15.30'a çevrildi. Verinin açıklanmasının ardından Fed'in gelecek haftaki faiz kararına ilişkin beklentiler yeniden şekillenebilir ve küresel piyasalarda hareketlilik artabilir.