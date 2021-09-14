"Anadolu Kadınları Konak'ta" Halk Oyunları Festivali, İzmir'e renk kattı - Son Dakika

Etkinliğe katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atatürk'ün kadına verdiği değere vurgu yaparak, "Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e bağlı kalacağız, bağlılığımızı bu tür etkinliklerle göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün açmış olduğu hibe programı kapsamında İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin başvuruculuğunda ve Konak Belediyesi'nin ortaklığında yazılan ve yürütülen "Anadolu Kadınları Konak'ta" projesinin Halk oyunları gösterileri Alsancak Vapur İskelesi önünde kurulan dev sahnede izleyicilerle buluştu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda halk oyunları sevdalılarının katıldığı Gala Gecesi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından Halk oyunları dernekleri sahne aldı. Ege Bölgesi'nden Destan Halk Oyunları G.S.K. Derneği, KUHOD G.S.K. Derneği ve İzmir Folklor G.S.K Derneği, Marmara Bölgesi'nden Kırklareli Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon İmece G.S.K. Derneği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Diyarbakır İzcilik Müzik Folklor Araştırma G.S.K. Derneği ile Gaziantep Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden 96 kadın halk oyuncunun katıldığı gecede izleyiciler bir birinden güzel ve renkli halk oyunlarını büyük bir beğeniyle izledi. Kadının dünya üzerindeki, hayat üzerindeki yaratıcılığını örnek alarak, özne olarak ortaya koymak istediklerini ve bunu Halk oyunları ile sergilemek istediklerini belirten Proje yürütücülerinden İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ozan Ali İlgazi, gecede yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen'e ile tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Batur, Cumhuriyet'e bağlı kalacağız

Gala Gecesi'ne katılan ve gösterileri büyük bir ilgiyle takip eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerine projede emeği geçen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne teşekkür ederek başladı. Atatürk'ün kadına verdiği değere vurgu yaptığı konuşmasında Batur, "İzmir'in işgalinden sonra 9 Eylül'de kurtuluşun ve Cumhuriyet'in kuruluşunun müjdesini veren bir şehirde ve onun merkezi Konak'tayız. Güzel bir etkinlikteyiz. Bu gece sahnede gösteri sunan ekipler, Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen ekiplerin hepsi kadın folklorcular, bu önemli bir ayrıntı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değeri nasıl anlıyoruz. Kadına seçme ve seçilme hakkını İsviçre'den, İtalya'dan, Avrupa ülkelerinden önce veriyor. Onun yaşam biçiminin değişmesini sağlıyor. Biz de bu düsturla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı kalarak ve bağlılığımızı, yaptığımız eylemlerle ve yaptığımız bu tür etkinliklerle onu yaşatmaya devam edeceğiz. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in askerleri olmaya devam edeceğiz. Onun için bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.