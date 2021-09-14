Üye Girişi
"Anadolu Kadınları Konak'ta" Halk Oyunları Festivali, İzmir'e renk kattı - Son Dakika

"Anadolu Kadınları Konak'ta" Halk Oyunları Festivali, İzmir'e renk kattı

14.09.2021 09:13

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği Konak Belediyesi ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ortaklığında yürütülen "Anadolu Kadınları Konak'ta" projesi kapsamında Türkiye'nin mozaiğini sahneye taşıyan kadın halk oyuncuları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atatürk'ün kadına verdiği değere vurgu yaparak, "Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e bağlı kalacağız, bağlılığımızı bu tür etkinliklerle göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün açmış olduğu hibe programı kapsamında İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin başvuruculuğunda ve Konak Belediyesi'nin ortaklığında yazılan ve yürütülen "Anadolu Kadınları Konak'ta" projesinin Halk oyunları gösterileri Alsancak Vapur İskelesi önünde kurulan dev sahnede izleyicilerle buluştu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda halk oyunları sevdalılarının katıldığı Gala Gecesi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından Halk oyunları dernekleri sahne aldı. Ege Bölgesi'nden Destan Halk Oyunları G.S.K. Derneği, KUHOD G.S.K. Derneği ve İzmir Folklor G.S.K Derneği, Marmara Bölgesi'nden Kırklareli Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon İmece G.S.K. Derneği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Diyarbakır İzcilik Müzik Folklor Araştırma G.S.K. Derneği ile Gaziantep Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden 96 kadın halk oyuncunun katıldığı gecede izleyiciler bir birinden güzel ve renkli halk oyunlarını büyük bir beğeniyle izledi. Kadının dünya üzerindeki, hayat üzerindeki yaratıcılığını örnek alarak, özne olarak ortaya koymak istediklerini ve bunu Halk oyunları ile sergilemek istediklerini belirten Proje yürütücülerinden İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ozan Ali İlgazi, gecede yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen'e ile tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Batur, Cumhuriyet'e bağlı kalacağız

Gala Gecesi'ne katılan ve gösterileri büyük bir ilgiyle takip eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerine projede emeği geçen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne teşekkür ederek başladı. Atatürk'ün kadına verdiği değere vurgu yaptığı konuşmasında Batur, "İzmir'in işgalinden sonra 9 Eylül'de kurtuluşun ve Cumhuriyet'in kuruluşunun müjdesini veren bir şehirde ve onun merkezi Konak'tayız. Güzel bir etkinlikteyiz. Bu gece sahnede gösteri sunan ekipler, Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen ekiplerin hepsi kadın folklorcular, bu önemli bir ayrıntı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değeri nasıl anlıyoruz. Kadına seçme ve seçilme hakkını İsviçre'den, İtalya'dan, Avrupa ülkelerinden önce veriyor. Onun yaşam biçiminin değişmesini sağlıyor. Biz de bu düsturla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı kalarak ve bağlılığımızı, yaptığımız eylemlerle ve yaptığımız bu tür etkinliklerle onu yaşatmaya devam edeceğiz. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in askerleri olmaya devam edeceğiz. Onun için bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, Konak Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Anadolu Kadınları Konak'ta' Halk Oyunları Festivali, İzmir'e renk kattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı 09:05 Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada 08:57 Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada iMessage uygulaması üstünden telefona girebiliyorlar! Apple, keşfettiği casus yazılımı için 08:18 iMessage uygulaması üstünden telefona girebiliyorlar! Apple, keşfettiği casus yazılımı için "acil" uyarısıyla güncelleme yayınladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Selçuk Tepeli'ye sert çıkış: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor 07:42 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Selçuk Tepeli'ye sert çıkış: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı 00:43 Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu 22:26 Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu
Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi 22:12 Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer 21:04 Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer

Son Dakika Haberleri
09:14 Coca Cola, Yenibosna'da bulunan arazisini sattı! Altur Turizm, 153 milyon lirayı nakit ödedi
08:56 Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada
08:37 Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor
08:34 Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla darbettiler! Yakınları sinir krizi geçirdi
08:22 Afgan kadınlar sosyal medyadan direnişe geçti! #KıyafetimeDokunma kampanyası ile Taliban'a karşılık veriyorlar
08:19 Şarkıcı Koray Avcı'nın acı günü! Hayatını kaybeden babası için tek bir isteği var
08:18 iMessage uygulaması üstünden telefona girebiliyorlar! Apple, keşfettiği casus yazılımı için "acil" uyarısıyla güncelleme yayınladı
08:16 AVM'ler zor durumda! Gelir ve gider dengesi bozulunca yatırımcılar borçlarını yapılandırma sürecine giriyor
07:42 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Selçuk Tepeli'ye sert çıkış: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor
07:36 Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu
Coca Cola, Yenibosna'da bulunan arazisini sattı! Altur Turizm, 153 milyon lirayı nakit ödedi Coca Cola, Yenibosna'da bulunan arazisini sattı! Altur Turizm, 153 milyon lirayı nakit ödedi         
09:15
Yeni sezon bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma'daki aldatma sahnesi izleyicileri kızdırdı Yeni sezon bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma'daki aldatma sahnesi izleyicileri kızdırdı         
08:59
Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor         
08:37
AVM'ler zor durumda! Gelir ve gider dengesi bozulunca yatırımcılar borçlarını yapılandırma sürecine giriyor AVM'ler zor durumda! Gelir ve gider dengesi bozulunca yatırımcılar borçlarını yapılandırma sürecine giriyor         
08:17
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Fatih Erbakan'ın Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim         
23:08
Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu         
22:21
2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı         
22:10
40 yıldır ormanlarda yaşayan 40 yıldır ormanlarda yaşayan "Gerçek Tarzan" modern hayata döndükten sonra kanserden öldü         
20:49
Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı         
18:50
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 09:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: "Anadolu Kadınları Konak'ta" Halk Oyunları Festivali, İzmir'e renk kattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement