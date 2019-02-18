Son Dakika Haberleri: Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi

Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi

10 dakika önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları, 16-17 Şubat tarihleri arasında Akhisar İlçe Spor Salonu'nda yapıldı.

Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]

Müsabakalara Manisa, İzmir, Muğla, Bilecik, Aydın, Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyon illerinden 30 erkek, 30 kız olmak üzere toplam 60 sporcu katıldı. Erkekler Takım Sıralamasında İzmir birinci, Muğla ikinci, Bilecik üçüncü, Aydın dördüncü, Kütahya beşinci, Uşak altıncı olurken, Kızlarda ise Muğla birinci, İzmir ikinci, Denizli üçüncü, Manisa dördüncü, Aydın beşinci, Bilecik altıncı oldu.

Erkekler Ferdi Sıralamada Deniz Kaya (İzmir) birinci, Kerem Doruk Evsenel (İzmir) ikinci, Ufuk Çiftçi (Muğla) üçüncü, Eren Gül (İzmir) dördüncü oldu. Kızlar Ferdi Sıralamada ise Selin Sarıkaya (Muğla) birinci, Elif Ongan (İzmir) ikinci, Cennet Demirci (Denizli) üçüncü, Hatice Söğüt (Muğla) dördüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 20-21 Nisan tarihlerinde Balıkesir'de Yarı Final Müsabakaları'nda ter dökecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:10 Kaynak: Bültenler

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