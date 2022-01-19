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Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi

19.01.2022 19:31

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, geçmişte AK Parti'de yöneticilik yapan ve milletvekili aday adaylığında ismi geçen Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Yaşar, iki dönem Çorum'da Baro Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşar, AK Parti'nin Çorum İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu ve milletvekili aday adayı oldu.

27 ADAY ARASINDAN SEÇİLDİ

Milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilen Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan arasından seçim yaptı. Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci oylama yapıldı.

ÜÇÜNCÜ OYLAMADA 302 OY ALDI

İkinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamaması üzerine, en çok oy alan Zülal Erdoğan Bilal ve Kenan Yaşar arasından üçüncü oylamaya gidildi. Üçüncü oylamada kullanılan 406 oyun 99'unu Zülal Erdoğan Bilal, 302'sini Kenan Yaşar alırken, 5 oy geçersiz çıktı. Böylece Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak üyeliğe seçildi. Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'na gelerek oylamaya katıldı.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi
Kenan Yaşar

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Kenan Yaşar, 1971 yılında Çorum Mecitözü'de dünyaya geldi. Kenan Yaşar, aslen Selanik göçmenidir.

İlk, orta ve lise öğrenimi İskilip'te okudu. Lise yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duydu. Çok sayıda şiiri bulunan Kenan Yaşar, bir dönem 'Aşkın -e Hali' adlı edebiyat dergisi çıkarmıştır. Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılından Çorum Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu fakat partisi tarafından tercih edilmedi. Çorum Barosu'nda genel sekreter olarak görev yaptı. 2018-2022 yılları arasında Çorum Baro Başkanlığı yaptı.

19 Ocak 2022'de Meclis'te yapılan oylamada Kenan Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu.

AYM ÜYELİĞİNE SEÇİLMESİ

Afyonkarahisar Barosu Başkanıyken 2010'da AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçecek TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu.

TBMM Genel Kurulu, bu üç aday arasından yeni Anayasa Mahkemesi bugün seçti. Meclis'te yapılan oylamada ise Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı ve Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen isim oldu.

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Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi - Son Dakika


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