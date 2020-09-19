Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi - Son Dakika

Nikaha ayrıca çok sayıda hakim, savcı, yargı mensubu da katıldı.

Sheraton Otel 'de düzenlenen törende Kocaman ve Dursun'un nikahını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıydı.

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