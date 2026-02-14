Ankara'da kökü koku paniği! Vatandaşlar isyan etti, ekipler seferber oldu - Son Dakika
Yaşam

Ankara'da kökü koku paniği! Vatandaşlar isyan etti, ekipler seferber oldu

14.02.2026 12:14
Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları tedirgin eden bir skandala imza attı. Sincan ilçesinde ana yol kenarına dökülen hafriyat atıklarının yağmur suyu ile karışmasının ardından kötü koku ve duman oluştu. AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak numune aldı. Vatandaşlar bölgenin ABB'nin sorumluluk alanında olduğunu belirterek sorunun derhal çözülmesini istedi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde yol kenarına dökülen hafriyat atıkları, yağmurun ardından kimyasal reaksiyona girerek duman ve ağır koku yaydı. Olay paniğe neden olurken, AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak numune aldı.

Ana arter üzerinde bulunan boş alana kaçak şekilde döküldüğü öne sürülen atıkların, yağışla birlikte aktif hale geldiği belirtildi. Çevre sakinleri yoğun koku ve duman nedeniyle durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak ölçümler yaptı.

Vatandaşlar, söz konusu alanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında olduğunu öne sürerek, denetim eksikliği yaşandığını savundu.

"YAĞMURLA BİRLİKTE ATIKLAR AKTİFLEŞTİ"

Olayı fark eden emekli vatandaş Selçuk Öz, durumu şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık 10-12 gündür burada dökülmüş bir atık vardı. Yağmur yağınca malzeme adeta aktifleşti. Duman çıktı, çok ağır bir koku yayıldı. Zehirli olabileceğini düşünerek 112'yi aradım. AFAD gelip ölçüm yaptı. Tehlikeli bir durum olmadığını söylediler ama koku dayanılmaz."

Öz, atıkların dere yataklarına ve ormanlık alana karışma riskine dikkat çekerek, yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

"KOKUDAN NEFES ALAMIYORUZ"

Bölgede yaşayan bir diğer vatandaş Hakan Deniz de kokunun dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, "Ayaş–Beypazarı yolu üzerinde, ana yol kenarında bu atıklar var. Yağmurla birlikte derelere karışıyor. İnsan sağlığı için ciddi bir tehdit. Burası ABB'ye ait bir alan. Yetkililer bir an önce müdahale etmeli. Kokudan burada duramıyoruz" dedi.

Ankara, Çevre, Yaşam, AFAD

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    İzmir'e özeniyor lar 0 0 Yanıtla
