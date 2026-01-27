Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay - Son Dakika
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
27.01.2026 12:08  Güncelleme: 12:53
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
İstanbul Kağıthane'de annelerinin cenaze töreninde miras tartışması yaşayan iki kardeşten biri, silahla ateş ederek kardeşini öldürdü; gözaltına alınan şüphelinin 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, annelerinin cenaze törenine katılan iki kardeş arasında çıkan miras tartışması cinayetle sonuçlandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi.

ARALARINDA MİRAS ANLAŞMAZLIĞI VARDI

İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Mustafa Mutlu (69) ile Mehmet Mutlu (52), vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazı için camide bir araya geldi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşler arasında tartışma çıktı.

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

CENAZEDE SİLAHLA ÇEKİP VURDU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Mutlu'nun yanında bulunan silahla kardeşi Mehmet Mutlu'ya ateş ettiği öğrenildi. Mehmet Mutlu'nun başından ve karnından vurulduğu belirtildi.

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Mutlu, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

ŞÜPHELİNİN 10 SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Mutlu'nun, olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüphelinin emniyet kayıtlarında "kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    İki gün arka arkaya aynı haberi yeni gibi verebilmek büyük ciddiyetsizlik gerektirir. 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
