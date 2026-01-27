Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, annelerinin cenaze törenine katılan iki kardeş arasında çıkan miras tartışması cinayetle sonuçlandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi.

ARALARINDA MİRAS ANLAŞMAZLIĞI VARDI

İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Mustafa Mutlu (69) ile Mehmet Mutlu (52), vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazı için camide bir araya geldi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşler arasında tartışma çıktı.

CENAZEDE SİLAHLA ÇEKİP VURDU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Mutlu'nun yanında bulunan silahla kardeşi Mehmet Mutlu'ya ateş ettiği öğrenildi. Mehmet Mutlu'nun başından ve karnından vurulduğu belirtildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Mutlu, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİNİN 10 SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Mutlu'nun, olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüphelinin emniyet kayıtlarında "kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.