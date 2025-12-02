Antalya\'da 74 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi 4. Cadde üzerindeki bir sitede saat 23.30 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı.

YAŞLI KADIN SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, sitedeki 9 katlı apartmanın 8'inci kattaki dairesinde önce klima dış ünitesinin üzerinde görülen bir kişinin hemen ardından düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 8. kattan toprak zemine düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden şahsın apartmanın 8. katında ikamet eden 74 yaşındaki Suzan Demir olduğu belirlendi.

EŞİNE ÖLÜM HABERİNİ POLİS VERDİ

Olay sırasında evde televizyon izlediği öğrenilen Demir'in eşi, karısının öldüğünü polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi. İleri seviyede Alzheimer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Demir'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.