Antalya'da 74 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
Antalya'da 74 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya\'da 74 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
02.12.2025 10:48
Antalya\'da 74 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
Muratpaşa'da 8. kattan düşen Suzan Demir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi 4. Cadde üzerindeki bir sitede saat 23.30 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı.

Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisi verdiği acı haberle yıkıldı

YAŞLI KADIN SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, sitedeki 9 katlı apartmanın 8'inci kattaki dairesinde önce klima dış ünitesinin üzerinde görülen bir kişinin hemen ardından düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 8. kattan toprak zemine düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisi verdiği acı haberle yıkıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden şahsın apartmanın 8. katında ikamet eden 74 yaşındaki Suzan Demir olduğu belirlendi.

Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisi verdiği acı haberle yıkıldı

EŞİNE ÖLÜM HABERİNİ POLİS VERDİ

Olay sırasında evde televizyon izlediği öğrenilen Demir'in eşi, karısının öldüğünü polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi. İleri seviyede Alzheimer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Demir'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da 74 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

