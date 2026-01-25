Antalya'da İndirim İzdihamı - Son Dakika
Antalya'da İndirim İzdihamı

25.01.2026 11:39
Antalya'da bir market açılışında teknoloji ürünlerindeki indirimler nedeniyle yoğun kuyruklar oluştu.

ANTALYA'da bir zincir marketin açılışında oyun konsolu ve telefon başta olmak üzere teknoloji ürünlerindeki indirimi ve 1000 TL'lik hediye çekini duyanlar, alışveriş merkezine akın etti. Yağmura rağmen geceden kuyruğa girenler saatlerce bekledi. İndirim fırsatlarından yararlanmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya'da bir zincir marketin açılışa özel teknoloji ürünlerindeki indirim ilgi gördü. Kimi karne, kimi ara tatil, kimi de doğum günü sürprizi yapmak için saatlerce sırada bekledi. Gece otoparkta aracında uyuyanlar, kamp sandalyesiyle saat geçirenler, hava durumuna göre tedarikli gelenler saatlerce bekledi. Oyun konsolu ve telefon başta olmak üzere birçok teknoloji üründe yaşanan indirim izdihama sebep oldu. AVM içerisindeki katlarda oluşan uzun kuyruklar dışarıya taştı. Mağaza yetkililerinin yağmurluk ve şemsiye desteğinde bulunmasıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmadan açılış programı gerçekleşti. Kuyrukta bekleyenlere sıcak çorba ikram edildi.

2 BİN KİŞİYE 1000 TL HEDİYE ÇEKİ

Teknoloji ürünlerindeki indirimin yanı sıra 2 bin kişiye 1000 TL hediye çeki verileceğini duyanlar açılışa 10 saat kala kuyruğa girdi. Marketin önünde gece yarısı başlayan ve 1 kilometreyi aşan kuyrukların uzunluğu görüntülere yansıdı. Vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında hediye alışveriş çekini alıp, markete hücum etti. Kurdele kesiminin ardından açılışı gerçekleşen markette mahşeri kalabalık izdihama neden oldu. Marketin açılışa özel indirimleri; özellikle teknoloji, et, kuru gıda, mobilya, tekstil, mutfak, şarküteri, ev, dekorasyon ve yapı malzemeleri bölümlerinde aşırı yoğunluklar dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışveriş yapmakta zorlandı. Mehteran, palyaço ve maskot karakterler gibi gösterilerin yapıldığı açılış törenine şirketin yönetim kurulu başkanı Yavuz Yeğen, yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yeğen, şirket müdürleri, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

25 BİN METREKARE ALANDA 50 BİN ÜRÜN ÇEŞİDİ

Yapılan açıklamada, "25 bin metrekarelik alanı, yaklaşık 50 bin ürün çeşidi ve 5 bin araçlık otopark kapasitesiyle market, ziyaretçilere ulaşım ve park kolaylığı sağlıyor. Bu özellik açılış günü yaşanan yoğunlukta da dikkat çekerken, market sadece açılış gününe özel kampanyalarla değil, uzun vadeli '365 gün hesaplı fiyat' politikasıyla tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor" denildi.

'365 GÜN HESAPLI FİYAT ANLAYIŞI'

365 gün hesaplı anlayışıyla devam ettiklerini belirten şirket yöneticisi Uğur Ekiz, "Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açmış bulunmaktayız. 25 bin metrekarelik kapalı alanımızda, 5 bin araçlık otopark alanımız ve 50 bin çeşit ürünümüzle bugün itibariyle Antalya ile buluştuk. Yoğun yağışa rağmen halkımızın yoğun katılımı var. Bu da bizi çok mutlu etti. Teknolojiden gıdaya bütün çeşitlerimizde açılışa özel kampanyalarımız var. 365 gün hesaplı anlayışımızı Antalya'da halkımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknolojiden gıdaya, ev dekorasyon ürünlerinden burada ilk defa yeni bir konseptle 25 bin metrekarelik alanımızda, ev yaşam ürünlerinden bahçe mobilyalarından yapı malzemelerine kadar yeni bir kategori eklemiş bulunmaktayız" diye konuştu.

2 bin kişiye 1000 liralık hediye çeki verdiklerini kaydeden Uğur Ekiz, "Dünya markalarını çok uygun fiyatlara halkımızla buluşturuyoruz ve büyük bir katılım var. Bu yüzden mutluyuz. Bir sonraki açılışlarımızda da katlanarak devam edeceğiz. Antalya'ya özel 2 bin kişiye 1000 liralık hediye çeki verdik. Bunu her açılışımızda katlayarak müşterimizden aldığımız güçle devam ettireceğiz" dedi.

GECEDEN BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Sırada bekleyen vatandaşlardan İsmail Güven, "Dün gece 12'den beri buradayız, Fethiye'den geldik. Oyun konsolu ve benzer teknolojik ürünler için geldik. Hava yağmurlu, otele gittik fakat kuyruk olur diye geri döndük. Hava bizim şansımıza sanırım oldukça olumsuz ama yine de yoğunluk var. Hediye çeki de alacağız, eşimle geldik onunla beraber 2 bin lira hediye çekimiz olacak. Dışardaki fiyata göre 10 bin lira karımız olacak" dedi. Şehir dışından geldiklerini ifade eden Raif Urus, "Bursa'dan buraya geldik, saat sekizden beri buradayız. Oyun konsolu ve kol almaya geldim. Daha da bir şeyler bulursam alacağım. Yedi tane oyun konsolu alıp oyun salonu kurmak istiyorum aslında onun için almaya geldim. Hava şartları benim için fark etmez, biz dört kişi sırf bunun için Bursa'dan geldik" diye konuştu.

HEDİYE ÇEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Hediye çeklerini alan ilk vatandaş olan Nasuh Orhun, "Biz akşamdan geldik. Saat gece 11 civarında. O saatten beri bekliyoruz. Teknolojik ürünler için, elektronik eşyalar için geldik. Güzel indirim var. Sosyal medya üzerinden gördük, arkadaşlarla geldik, inşallah alacağız" diye konuştu. Sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdiklerini belirten Ata Köse, "Saat 07.40'tan beri buradayız. Çallı'da oturuyorum, oradan geldim. Oyun konsolu ve telefon alacağım. Teknolojik ürünler için buradayım. Beş kişi indirim için geldik" dedi.

ÇOCUKLARA KARNE VE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Uygun fiyatlı olduğu için çocuğuna tatil hediyesi olarak oyun konsolu aldığını ifade eden İsmail Turgut, "Başka yerlerde 37 bine vardı konsol, burada ise 19 bin. Bu nedenle avantajlı. Biz de çocuğa yarıyıl tatil hediyesi olarak aldık" diye konuştu. Çocuğuna doğum günü hediyesi olarak oyun konsolu almaya gelen Mehmet Beşkara, "Fiyatlar dışarıya göre çok uygun. Saat sekizden beri de kuyruktayız" dedi.

UYGUN FİYATLARLA EV İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR

Bu tarz kampanyaların ara ara yapılmasını istediğini kaydeden Mehmet Ali Bayrak, "Kampanya çok güzel. Her kuruluşun arada böyle etkinlikler yapması gerekiyor. Gençler için çok önemli bir fırsat, biz de bunu değerlendirdik. Sabah dokuzda geldik, biz şanslı kesimiz. Dışarda 38-40 bine satış yapılıyor burada neredeyse yarı fiyatına aldık" diye konuştu. Evin ihtiyaçlarını aldığını söyleyen Fahri Acar, "Uygun indirimler gördük, almak istedik. İhtiyaçlarımızı karşıladık. Diğer mağazalara göre buradaki fiyatlar çok güzel. Bu şekilde devam etmesini tavsiye ederiz. Her şey organik, reyonları çok beğendik, çok güzel bir yer, sevdik. Biz de evin ihtiyaçlarını aldık" diye konuştu. Fiyatların uygun olduğunu belirten Aysın Savaş, "Sabah dokuz buçuk gibi geldim. Böyle yerler her yerde açılsın. Çok güzel. Evime çay, şeker, yağ aldım. Fiyatlar hep böyle uygun olursa çok güzel olur" dedi.

Bazı vatandaşlar ise gece üç buçuktan beri beklediklerini ifade ederek uygun fiyatlı ürünler olduğu için erken davrandıklarını aktardı. Kimi vatandaş annesine çamaşır makinesi almak, kimi vatandaş ise teknolojik ürün için yağmurlu havada sıra beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Alışveriş, Etkinlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

