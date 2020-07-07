Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor - Son Dakika

Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor

ANTALYA'da işletmeci İzzet Demir, Van'dan getirdiği ponza taşlarını işleyerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

ANTALYA'da işletmeci İzzet Demir, Van'dan getirdiği ponza taşlarını işleyerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. 50 çeşit taş üretilen işletmede yıllık 10 bin metrekare taş ihraç edilirken, yaklaşık 1 milyon TL'lik gelir elde edildi.

Antalya'da, 30 yıldır taş üretim tesisi işleten İzzet Demir, tesisinde 50 çeşit taş üretiyor. Ürettiği taşların hammaddesini Van'ın Erçiş ilçesinden getiren Demir, tesislerinde taşları işliyor. Tesislerde kültür tuğlası, patlatma taş, iza kayrak taşlar, tepik ve Türkiye'de sadece kendilerinin ürettiği wash betonu gibi 50 çeşit taşın üretimi gerçekleştiriliyor. Taşlar İtalya, Almanya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

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Taşlarının hammaddesini Van'dan getirdiklerini kaydeden İzzet Demir, Antalya'nın ilk taş üreticisi olduklarını ifade etti. Demir, "Biz taşlarımızın ham maddesini Van'ın Erciş ilçesinden getiriyoruz. Antalya'da işliyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

Van'dan getirdiği ponza taşlarını Antalya'da işleyerek yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Demir, "Antalya'da yaklaşık 50 çeşit taş üretiyoruz. Bütün ülkelere gönderiyoruz. Bu taşları Afrika ülkelerine, Almanya'ya, İtalya'ya, Azerbaycan'a, İran'a, Kırım'a gönderiyoruz. Ülkemizin kalkınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

'7 YILDIZLI OTELDE KULLANILMAYAN DOĞAL TAŞLARI ALDI'

Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan otelde kullanılan ve fazla kalan doğal taşları yaklaşık 500 bin TL'ye aldığını söyleyen Demir, bu taşların işlenerek tekrar Avrupa'ya satılacağını belirtti. Demir, "Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 bin metrekare taş aldım. Bu taşlar Afrika'dan otelde kullanılmak üzere gelmiş, ama otelin yapımında fazla kalınca kullanılamayan taşlar. Ben bu taşları tekrar işleyip paketleyerek Avrupa ülkelerine satmayı düşünüyorum" dedi.

'10 BİN METREKARE TAŞ İHRAÇ EDİLDİ'

Yılda 10 bin metrekare taşı işleyerek dünyaya gönderdiklerine vurgulayan Demir, "Bu da yaklaşık 1 milyon TL'lik bir sevkiyat. Koronavirüsten dolayı işler azaldı ama kapasiteyi yükselterek daha fazla taş ihraç etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Antalya, Afrika, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor - Son Dakika Ekonomi
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