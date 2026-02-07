Antalya'da Tarım Alanları Felaketten Zarar Gördü - Son Dakika
Antalya'da Tarım Alanları Felaketten Zarar Gördü

Antalya\'da Tarım Alanları Felaketten Zarar Gördü
07.02.2026 10:00
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya'da 6 bin dönüm alan zarara uğradı, hasar 300 milyon TL'yi buldu.

ZİRAAT Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, Antalya'da geçen hafta sahil kesimlerde etkili olan şiddetli yağış, fırtına, dolu ve hortum nedeniyle 6 bin dönümü aşkın tarım alanının zarar gördüğünü, maddi zararın ise 300 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Antalya'nın örtüaltı tarımın yoğun olduğu Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Serik, Aksu ve Gazipaşa gibi ilçelerinde geçen hafta yaşanan şiddetli yağış ve fırtına, dolu ve hortum gibi olaylar nedeniyle hem sera hem de açık tarım alanları zarar gördü. Birçok seranın yıkılıp, plastik örtülerinin yırtılmasına yol açan felaket sonrasında, biber, domates gibi ürünler de zarar gördü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ziraat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, sahil ilçelerdeki tarım müdürlükleri ve TARSİM uzmanlarının hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu ana kadar belirlenen zararla ilgili bilgi verdi. Sahil ilçelerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ciddi zarar meydana geldiğini belirten Ebru Kaçın, son 4-5 senedir özellikle bölgede bu şekilde zarar oluştuğuna dikkati çekti.

6 BİN DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Ebru Kaçın, "Hortum hasarı, sel- su baskını, dolu, bunlara artık alışır hale geldik. Üreticilerimiz gerçekten de bu hasarlarla karşı karşıya kaldıklarında çok zorlanıyor. Üretimi devam ettirmekte çok zorlanıyorlar. Bölgemizdeki hasar çalışması devlet kurumlarımız tarafından devam ettirilmekte. Henüz tam olarak veriler elimize ulaşmamakla birlikte yaklaşık 6 bin dönüm alan, biraz daha geçebilir, hasar gördüğünü düşünüyoruz" dedi.

KALICI ÇÖZÜMLER ÖNERİSİ

Zarar gören alanların yaklaşık 3 bin dönümünün Kumluca bölgesinde, 1500 dönümünün de Aksu bölgesinde olduğunu belirten Kaçın, özellikle bu 2 bölgede ciddi hasar oluştuğunu dile getirdi. Örtüaltı tarımı bacasız fabrikalar olarak gördüğünü aktaran Kaçın, "Kişisel seralar, fakat bizim milli gelirimiz zarar görüyor. O yüzden devletimizin elinin üreticilerimizin üzerinde olması çok önemli. Üreticinin bu desteği bilmesi çok önemli. Biz bir tarım ülkesiyiz ve ekonominin temeli de tarımsal üretimdir. Bu konuda özellikle dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Üreticilerimiz bu hasarlarla karşı karşıya kaldığında kalıcı çözümler üretmek zorundayız" dedi.

FELAKETLERE KARŞI FON OLUŞTURULMALI

Hortum ve fırtına sonrası seraların kullanılamaz hale geldiğine dikkati çeken Kaçın, "Konstrüksiyon parçalanıyor. İçerisindeki ürünlerden tekrar verim almamız mümkün olmuyor. Üretici bunun altından tek başına kalkamaz. Bunlar için bir fon, bir destek mutlaka düşünülmeli. Bölgesel olarak yardım almakta zorlanıyorlar. Ama önceden biz bu hazırlığı yaparsak böyle bir felaket yaşandığı zaman üretici 'Ziraat Bankası'nda böyle bir fon var. Benim için ayrılmış böyle bir güvence var. Ben bununla seramı tekrar kurabilirim' güvencesine sahip olursa, gençlerimiz de bu meslekten uzaklaşmaz" diye konuştu.

ZARAR 200-300 MİLYON TL CİVARINDA

Bugünkü verilere göre 1 dönüm seranın maliyetinin 800 bin- 1,5 milyon TL arasında değiştiğini anlatan Ebru Kaçın, bazılarında hem sera hem içindeki ürünün, bazılarında sadece ürünlerin zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Birçok değişkene bağlı olmakla beraber, çünkü bazı yerlerde seranın tamamı yok oldu, bazı yerlerde sadece içindeki ürün hasar gördü. Hasar değişiklik göstermekle beraber tahmin ettiğimiz hasar 200 ila 300 milyon arasında diye düşünüyoruz."

METREKAREYE 190 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bu yağışlarda 24 saat içinde Türkiye'de en fazla yağışın düştüğü yer metrekareye 190 kilogram ile Aksu ilçesi oldu. Aksu'nun ardından Muratpaşa ilçesine 185,4 kilogram, Kepez'e 156,8, Kemer'e, 127,2, Serik'e 110, Manavgat'a 92,3, Döşemealtı'na 83,2 kilogram yağış düştü.

Kaynak: DHA

