Yaşlı çift tek hayalleri için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptırdı

27.12.2025 12:47
Antalya'da Fatma ve Abdil Kaya çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp "Bankaya FETÖ operasyonu yapılacak" diyerek tuzağa çekti. Panikleyen yaşlı çift, araba alma hayaliyle 10 yıldır biriktirdikleri 838 bin lirayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Dolandırıldıklarını anlayınca büyük üzüntü yaşayan Kaya çifti, şüphelilerin yakalanıp paralarını geri almak istiyor.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır para biriktirip araba alma hayali kuran Fatma Kaya (71) ve Abdil Kaya (72) çiftini, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi arayıp, bankaya FETÖ operasyonu düzenleneceğini ve hesaplarındaki parayı aktarmaları gerektiğini söyledi.

PANİKLEYİP TÜM BİRİKİMLERİNİ VERDİLER

Bunun üzerine panikleyen yaşlı çift, bankanın yolunu tuttu. Telefonu hiç kapatmaması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, verecekleri adrese parayı yatırmalarını ve yatırılan hesap sahibini de damatları olarak söylenmesini istedi. Karşı tarafın dediklerini birebir uygulayan Kaya çifti, 838 bin lirasını verilen hesap numarasına bankadan havale yaptırdı.

Parayı gönderdikten bir süre sonra şüphelenen yaşlı çift, durumu çocuklarına anlattı, ardından dolandırıldıklarını anladı. Kaya çifti, polise giderek şüpheli ya da şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

"PARAMIZI GERİ GETİRSİNLER"

Olayın halen şokunda olan Fatma Kaya, "Çocuklarımın ismini de söyledi. Onları söyleyince polis olduğuna inandım. Bankaya gittiğimizde oradaki çalışan parayı nereye yollayacağımı sordu, damadımız dedik. Çünkü telefondakiler öyle söylememizi istemişti. Dolandırıldık. Paramızı geri getirsinler" diye konuştu.

"BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Abdil Kaya da şunları söyledi: "Bankaya FETÖ operasyonu yapacağız, siz kimseyle konuşmayın. Sizin hesabınızdaki para merkez bankası teminatında olacak' dedi. Neticede evden çıktık ve telefon açıktı. Bankada işlemi yaptık, bankadan 100 metre uzaklaşmamızı söyledi. 5 dakika geçmedi, dolandırıldığımızı anladık. Başka canlar yanmasın istiyoruz. Resmi kurumda emeklisiyim. Mağdur olduk, inşallah mağduriyetimiz de giderilir. Bu parayı alan ölse bile, devlet onu kabirde de bulur. Devletimiz güçlüdür"

Kaynak: İHA

