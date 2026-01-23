Antalya Kumluca'da sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı, araçta mahsur kalan sürücü botla kurtarıldı - Son Dakika
Antalya Kumluca'da sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı, araçta mahsur kalan sürücü botla kurtarıldı

23.01.2026 07:56
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sağanak yağış tarım alanlarına zarar verdi ve seralarda çalışan işçilerin evlerini su bastı. Araçlarıyla suda mahsur kalan bir sürücüyü AFAD ekipleri bot yardımıyla kurtardı. Yağışın etkisini arttırmasıyla birlikte su baskınları meydana geldi ve çok sayıda sera ve portakal bahçesi su altında kaldı. Kumluca Kaymakamı ve Belediye Başkanı, bölgede inceleme yaptı. Kemer ilçesinde ise evlerinde mahsur kalan 12 vatandaş, jandarma desteği ile güvenli bir alana çıkarıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım alanları zarar gördü, seralarda çalışanlarının evlerini su bastı. Araçlarıyla suda mahsur kalan bir sürücüyü ise AFAD ekipleri bot yardımıyla kurtardı.

Meteorolojinin sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, saat 16.00 sıralarında etkisini artırdı. İlçenin Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde su baskınları meydana gelirken, çok sayıda sera ve portakal bahçeleri su altında kaldı. Seralarda çalışan tarım işçilerinin de evleri suyla doldu. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, beraberindeki ekiplerle bölgede inceleme yaptı.

Araçta mahsur kalan sürücü botla kurtarıldı

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan yoğun su birikintileri bazı araçları mahsur bıraktı. AFAD ekipleri araçta mahsur kalan Halit Özdamar adlı bir vatandaşı ise bot yardımıyla kurtardı.

Özdamar, "İki kişiydik, yolda mahsur kaldık. Aracı kenara çekmek zorunda kaldım. AFAD geldi kurtardı, Allah razı olsun" dedi.

Kemer'de evlerinde mahsur kalan 12 vatandaş kurtarıldı

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesinde ise 2 yatalak kadın, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı erkek olmak üzere toplam 12 vatandaş evlerinde mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. Mahsur kalan 12 vatandaş jandarma desteği ile bulundukları yerden alınarak güvenli bir alana çıkarıldı.

