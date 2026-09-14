Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında eylül ayı primleri açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 2 oranında zam geldi.

İstanbul'da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatacak bir araç sahibinin ödeyeceği prim 19 bin 405 lira olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA 58 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul'da içten yanmalı otomobillerde en riskli sürücülerin yer aldığı 0'ıncı basamakta zorunlu trafik sigortası primi 58 bin 214 liraya yükseldi. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8'inci basamaktaki sürücüler ise 9 bin 702 lira ödeyecek.

Böylece en riskli ve en düşük riskli sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500'e ulaştı.

ANKARA VE İZMİR'DE YENİ TARİFELER

Ankara'da 0'ıncı basamakta yer alan riskli bir otomobil sürücüsünün primi 56 bin 566 lira, 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 9 bin 428 lira oldu.

NTV'de yer alan habere göre İzmir'de ise aynı tutarlar sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak belirlendi.

TAKSİLERDE 172 BİN LİRAYI BULDU

Ticari taksilerin zorunlu trafik sigortasında da yüksek rakamlar dikkat çekti. İstanbul'da 0'ıncı basamaktaki bir ticari taksinin primi 172 bin 447 liraya yükselirken, 8'inci basamaktaki tutar 28 bin 741 lira oldu.

Ankara'da taksiler için prim 27 bin 928 lira ile 167 bin 566 lira, İzmir'de ise 27 bin 114 lira ile 162 bin 686 lira arasında değişiyor.

OTOBÜSLERDE 423 BİN 661 LİRA

En yüksek primlerden biri otobüslerde ortaya çıktı. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip bir otobüs için 0'ıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 423 bin 661 liraya çıktı. En düşük risk grubundaki 8'inci basamakta ise tutar 70 bin 610 lira olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLEBİLİYOR

Zorunlu trafik sigortası bulunmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla bin 246 lira idari para cezası uygulanıyor. Sigorta eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten men edilebiliyor.

Sigortasız bir aracın trafik kazasına karışması halinde ise poliçenin bulunmaması nedeniyle 2 bin 39 liralık cezanın yanı sıra karşı tarafa verilen zararın da araç sahibi veya sürücü tarafından karşılanması gerekiyor.

HER 30 GÜNLÜK GECİKMEYE YÜZDE 5 ZAM

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya yenilenmemesi halinde gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 sürprim uygulanıyor. Gecikme nedeniyle uygulanacak artış toplamda yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

EN RİSKLİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 200 SÜRPRİM

Trafik sigortasında 0'ıncı basamak en riskli sürücü grubunu ifade ediyor. Bir sürücünün 1'inci basamakta bulunduğu sigorta yılı içerisinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazasına karışması ve sigortadan tazminat ödenmesi halinde 0'ıncı basamağa düşmesi söz konusu oluyor.

Bu basamaktaki sürücülere zorunlu trafik sigortası priminde yüzde 200 sürprim uygulanıyor.