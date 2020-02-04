Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2023'te Antalya'da

Federasyon Başkanı Suat Çelen: Türkiye bu organizasyona çok hazır

"Spor turizmi açısından önemli bir organizasyon"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum"

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında başarılar ve madalyalar kazanacağız"

"Antalya olimpik merkez olacak"

Murat KÜÇÜK/BOLU, - TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2023 yılında Antalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin hazır olduğunu belirterek, "Antalya'yı olimpik merkez haline getirme çabası içerisindeyiz. Spor turizmi açısından da çok önemli bir organizasyon" dedi.

Avrupa Cimnastik Birliği Yönetim Kurulu geçen Cuma günü yaptığı toplantıda, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 2023 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verdi. Kararın ardından organizasyonun Antalya'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Çelen, "Geçen hafta Cuma günü Avrupa Cimnastik Birliği Yönetim Kurulu toplantısında son karar çıktı. Avrupa Başkanı bana önce telefonla bildirdi. Arkasından resmi yazı ile bize bildirdiler. Karar verildi artık. 2023 Büyükler Avrupa Şampiyonası Türkiye'de Antalya'da yapılacak. Biz talep ettik. Tabii talep eden başka ülkeler de vardı ama bizi uygun gördüler. Tabii bunun birtakım sebepleri var. Birinci öncelik bizim Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Avrupa Cimnastik Federasyonu ile olan ilişkilerinin kuvvetli olması. İkinci sebebi ise Türkiye'nin uluslararası organizasyondaki kabiliyeti olmasıdır. Ülkemizin uluslararası organizasyonlarda Avrupa'ya ve federasyonlara verdiği destekleri biliyoruz. Dünya ülkelerinin bize bakış açısı pozitif olarak değişiyor" dedi.

"TÜRKİYE BU ORGANİZASYONA ÇOK HAZIR"

Çelen, Türkiye'nin şampiyonaya çok hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu şampiyonayı Antalya'da organize edeceğiz. Türkiye olarak biz buna çok hazırız. Çünkü Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en büyük cimnastik alanı inşa ediliyor. Bir tane de Mersin ilimizde var. Aynı formatta ve biraz değişiği Mersin'de inşaat aşamasında ve temelleri atıldı. 2023'e kadar onu bitireceğiz. Ama esasen yarışmayı Antalya'daki en büyük salonda organize edeceğiz. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'ndan sonraki en büyük organizasyondur. 50-55 tane ülkenin yarıştığı bir şampiyona. Hem kadınlarda hem erkeklerde organize edilecek. Bir diğer özelliği de Dünya Şampiyonası'na eleme şampiyonası olacak. Artık dünya şampiyonalarına her ülke katılamıyor. Kıtalardan belli seçilmiş ülkeler yarışmaya katılacak. Bu bağlamda da çok önemli bir organizasyon. Bir nevi olimpiyatlara eleme yarışması diyebiliriz. Türkiye'deki organizasyonda da ilk 12'ye girebilen ülkeler Dünya Şampiyonası'na katılacak. Bu bağlamda biz Türkiye'deki en iyi şampiyonalardan birini yapacağımıza inanıyoruz."

"SPOR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON"

Avrupa ülkelerindeki sporcu ve sporseverlerin Antalya'ya akın edeceğini dile getiren Çelen, "Bizim de zaten Antalya'yı olimpik merkez yapma gibi bir düşüncemiz var. Bununla birlikte oradaki hem salonumuz hem Antalya'nın bakışı hem de Türkiye'deki ailelerin bakışı, cimnastikçilerin bakışı derken hem de Avrupa ve dünya ülkelerinin bakışı Antalya'da olacak. Biz de Antalya'yı olimpik merkez haline getirme çabası içerisindeyiz. Spor turizmi açısından da çok önemli bir organizasyon" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dünya Cimnastik Federasyonu seçimlerinin de Antalya'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Çelen, şunları kaydetti:

"Bu yıl itibari ile de biz Antalya'da Dünya Cimnastik Federasyonu seçimlerini organize ediyoruz. Dünya cimnastik ailesi de bu organizasyon sonrası dünya başkanını da yine Antalya'da seçecekler. Bu da seçimli bir organizasyon. Burada da biz Avrupa Şampiyonası ile ilgili sunumlarımızı yapacağız. Organizasyonu yapacağımız tesisleri, salonları ve organizasyonu nasıl yapacağımızı da diğer ülkelere anlatma fırsatımız olacak. Ben Avrupa Cimnastik Birliği'ne bu şampiyonayı bize verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu gibi organizasyonlara aday olmamız için bizi her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum."

"CUMHURİYETİMİZN 100'ÜNCÜ YILINDA BAŞARILAR VE MADALYALAR KAZANACAĞIZ"

Organizasyonun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında gerçekleştirilecek olmasının da ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Çelen, "2023 yılı olması sebebiyle de çok anlam ifade ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olması sebebiyle de orada yarışacak sporcularımızın almış olduğu madalyalar daha da anlam kazanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Türkiye çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Sanırım diğer federasyonlar da bu tip organizasyonlara başvuracaklardır. Çünkü 2023 Türkiye için çok önemli ve orada da çok önemli başarılara imza atacağımıza ve madalyalar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"ANTALYA OLİMPİK MERKEZ OLACAK"

Şampiyonanın Türkiye'ye turizm açısından da çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şunları söyledi:

"Avrupa Cimnastik Federasyonu'na 50 veya 55 ülke üye olarak katılıyor. Bunların yaklaşık 39 veya 40 tanesi takım olarak geliyor ama tamamı da Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Yani, 1000 tane belki kafile gelecek. Burada katkı verecek. Merkezdeki otellerle görüşüyoruz zaten. Ülkeye turizm açısından çok büyük katkı sağlayacak. Mayıs ayında olacak bu organizasyondaki hava sayesinde, ülkeler bu tarz organizasyonlarına gelmeden önce burada kamp yapma şansı bulacaklar. Bütün dünya ülkelerine bu şansı vereceğiz. Burada kampa katılabilecekler. Burada kamp yapabilecekler. Antalya, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun da olimpik merkezi olacak. O yüzden turizm açısından çok önemli. Antalya'da nasıl ki futbol takımları kış kampı düzenliyorsa, bizim de hayalimiz bütün dünya ülkelerinin cimnastik kulüplerini burada ağırlamak."

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Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,