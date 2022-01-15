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Aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki: Bilimsel değil - Son Dakika

Aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki: Bilimsel değil

15.01.2022 20:56

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, etkinlik ve iş yerleri gibi alanlarda aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına tepki gösterdi. "Bu resmen 'Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın' demektir" diyen Ceyhan, "Bugün açıklanan bu karar, hiçbir şekilde bilimsel olarak kabul edilebilecek bir karar değil" sözlerine yer verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Buna göre seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullara yönelik test zorunluluğu kalktı. Aşı yaptırmayan kişiler artık konser, sinema vb. etkinliklere test yaptırmadan girebilecek.

MEHMET CEYHAN'DAN KARARA TEPKİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı Habertürk canlı yayında yeni kararı sert bir şekilde eleştirdi.

Dünyada koronavirüs tedbirlerini gevşeten tek ülke olduğumuzu ifade eden Ceyhan, "Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi, vaka sayıları da test yaptıkça artıyor. Artık bu noktaya geldik. Normalde, bunu bu şekilde uygulamayan ülkeler vardı. Ama aşı şartı koyuyorlardı. Dünyada, Omicron'un bu kadar hızlı yayılmasına karşın tedbirleri gevşeten tek ülkeyiz. Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız." dedi.

"VAKA SAYILARININ ARTIŞINI TESPİT EDEMEYECEĞİZ"

Açıklamalarının devamında ise Ceyhan "Bunun sonucunda olacak şey açık. Vaka sayıları çok artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz. Çünkü öyle kararlar alındı ki... Zaten siz salgının en başında açıklanan kararlarla bu işi götürürseniz olmaz" ifadelerine yer verdi.

"BU 'KAÇ KİŞİ ÖLÜRSE ÖLSÜN' DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Kararın bilimsel olmadığını da ifade eden Ceyhan, "Bu şu demek, 'Biz nadir test yapacağız, vakaları tespit etmeyeceğiz.' Ama bugün açıklanan bu karar, hiçbir şekilde bilimsel olarak kabul edilebilecek bir karar değil. Bu resmen 'Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın' demekten başka bir şey değil." dedi.

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Son Dakika Güncel Aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki: Bilimsel değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki: Bilimsel değil - Son Dakika
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