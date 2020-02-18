ASKİ'nin milli güreşçileri Avrupa'da tarih yazdı - Son Dakika
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ASKİ'nin milli güreşçileri Avrupa'da tarih yazdı

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Spor Kulübü güreşçileri 5 madalya kazandı.

ASKİ'nin milli güreşçileri Avrupa'da tarih yazdı, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Spor Kulübü güreşçileri 5 madalya kazandı. Avrupa Şampiyonu olan Süleyman Karadeniz ve Başkentin gururu olan ASKİ Sporlu milli güreşçiler, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü başarıdan başarıya koşuyor. ASKİ Spor Kulübü güreşçileri bu sefer İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası"na damgasını vurdu. ASKİ Sporlu milli güreşçi Süleyman Karadeniz 92 kiloda İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Türk Milli Takımı'nın serbest stilde tek altın madalyasını kazanan Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu olurken, madalyalarıyla yurda dönen ASKİ Spor güreşçileri Süleyman Atlı, Haydar Yavuz, Selçuk Can ve Soner Demirtaş, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.


Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonluğu


Avrupa Şampiyonu ASKİ Sporlu Süleyman Karadeniz, şampiyonluk sevincini karşılama töreninde ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, ailesi, antrenörü ve arkadaşlarıyla birlikte kutlarken, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:


"İlk madalyamın altın olması beni çok mutlu etti. Çok mutluyum. Tarifi mümkün değil. Maça çıkmadan önce çok heyecanlıydım, maça çıktıktan sonra o heyecanım geçti. Sabah akşam zorlu antrenmanlarımız oldu. Çok iyi çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimiz dünya ve olimpiyat şampiyonlukları elde etmek."


Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda ikinci olan Süleyman Atlı ise, "Bu şampiyonaya hepimiz çok iyi hazırlandık. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Her zaman şampiyonluk hedefimiz. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonu olmuştum, bu yıl finalde ikinci oldum. Şimdi hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güzel dereceler almak" dedi.


"Madalyamızı İdlib'deki şehitlerimize ve Türk milletine armağan ediyoruz"


ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, kendilerine en büyük desteği veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, şunları söyledi:


"ASKİ Spor Kulübü bir tarih yazmış ve güzel derecelerle yurda dönmüştür. Özellikle Süleyman Karadeniz'in almış olduğu altın madalya bizim için çok değerli ve anlamlıdır. Şu an Türkiye'deki tek altın madalya ASKİ Spor Kulübü'nden Süleyman Karadeniz'den gelmiştir. Biz bu madalyalarımızı başta Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile İdlib'de şehit olan askerlerimize ve Türk Milleti'ne armağan ediyoruz." - ANKARA

ASKİ Spor Kulübü, Avrupa, ASKİ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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