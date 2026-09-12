Astrolog Aysun Koç'tan 11 Eylül yeni ayı yorumu: Bu burçlar daha şanslı etkilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astrolog Aysun Koç'tan 11 Eylül yeni ayı yorumu: Bu burçlar daha şanslı etkilenecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'a özel açıklamalarında 11 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşen yeni ayın burçlara etkilerini değerlendirdi. Koç, özellikle Başak, Balık, İkizler ve Yay burçlarının gelişmelerden daha güçlü etkilenebileceğini belirtirken Boğa, Oğlak ve Başak burçları için daha şanslı bir döneme işaret etti.

Astrolog Aysun Koç, 11 Eylül saat 06.25'te Başak burcunun 18 derecesinde gerçekleşen yeni ayın etkilerine ilişkin Haberler.com'a özel değerlendirmelerde bulundu. Koç, Başak burcunun sağlık, çalışma hayatı ve evcil hayvanlarla bağlantılı olduğunu belirterek yeni ay döneminde emek verilen konularda harekete geçmenin önem kazanacağını söyledi.

Koç'a göre yeni ay, özellikle uzun süredir üzerinde çalışılan konularda sonuç alma ve "hasat zamanı" etkisi yaratabilir. İlişkilerde ise eşler veya ortaklar arasında yaşanan sorunların çözülmesi, karşılıklı uyumun güçlenmesi ve yeni fikirlerle kalıcı sonuçlara ulaşılması mümkün olabilir.

"DOLANDIRILMA RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Yeni ayın zorlayıcı etkilerine de değinen Aysun Koç, özellikle maddi ve ticari konularda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Koç, bazı gerçek dışı ifadelerin veya yanıltıcı durumların aniden ortaya çıkabileceğini belirterek dolandırıcılık riskine karşı temkinli davranılması gerektiği uyarısında bulundu.

Beklenmedik ödemelerin de gündeme gelebileceğini ifade eden Koç, bu dönemde hayatına yeni insanlar girenlerin karşı tarafın niyetini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Astrolog Koç, uzun süredir emek verilen konularda maddi ve manevi karşılıkların alınabileceğini de belirtti. Yeni aydan en güçlü etkiyi Başak, Balık, İkizler ve Yay burçlarının ikinci 15 günlük döneminde doğanların alabileceğini söyleyen Koç, Boğa, Oğlak ve Başak burçlarının ise daha şanslı etkiler altında olduğunu ifade etti.

KOÇ: İŞ VE GÜNLÜK YAŞAMDA YENİ BAŞLANGIÇLAR

Koç ve yükselen Koçlar için çalışma hayatı ve günlük düzen ön plana çıkıyor. Aysun Koç'un yorumuna göre yeni bir işe başlamak, iş başvurusundan olumlu sonuç almak veya iş yerinde değişiklik yapmak mümkün olabilir. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenmeyle ilgili yeni kararlar da gündeme gelebilir.

BOĞA: AŞK KAPIYI ÇALABİLİR

Boğa ve yükselen Boğalar için aşk, çocuklar ve hobiler ön plana çıkıyor. Bekar Boğaların hayatına yeni bir kişinin girebileceğini söyleyen Koç, çocuk sahibi olanların ise çocuklarıyla ilgili okul veya iş gibi yeni başlangıçlarla karşılaşabileceğini belirtti. Ancak Koç, yeni başlayan ilişkilerde karşı tarafın gerçek niyetinin sorgulanması gerektiğini de vurguladı.

İKİZLER: EV VE AİLE GÜNDEMDE

İkizler ve yükselen İkizler için ev, aile ve gayrimenkul konuları öne çıkıyor. Ev değişikliği, gayrimenkul alım-satımı veya evlilik yoluyla yeni bir yuva kurmak gündeme gelebilir. Koç, bu dönemde gelişmelerin hızlı yaşanabileceğini belirterek ani kararlar yerine daha dikkatli hareket edilmesini önerdi.

YENGEÇ: İLETİŞİM TRAFİĞİ HIZLANIYOR

Yengeç ve yükselen Yengeçlerin iletişim trafiğinin artabileceğini belirten Koç, özellikle sosyal medya projeleri için bu dönemin değerlendirilebileceğini söyledi. Kardeşler, kuzenler ve yakın çevreden sevindirici gelişmeler de gündeme gelebilir.

ASLAN: PARA VE KARİYERDE HAREKETLİLİK

Aslan ve yükselen Aslanlar için kazançlar ön plana çıkıyor. İşe başlama, gelir artışı, iş değişikliği veya terfi ihtimallerine işaret eden Koç, bu dönemin kişinin kendi değerini sorgulaması ve kendisiyle ilgili yeniliklere gitmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

BAŞAK: ARTIK HAREKETE GEÇİN

Yeni ayın kendi burcunda gerçekleşmesi nedeniyle Başak ve yükselen Başaklara özel bir çağrıda bulunan Aysun Koç, uzun süredir ertelenen projeler için harekete geçme zamanının geldiğini söyledi.

Koç, Başakların detaycılık ve mükemmeliyetçilik nedeniyle başlangıç yapmakta zorlanabildiğini belirterek bu iki haftalık süreçte sonuç alabilmek için ilk adımın mutlaka atılması gerektiğini ifade etti.

TERAZİ: GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA DÖNEMİ

Terazi ve yükselen Teraziler için daha içe dönük bir süreç öngören Koç, geçmişte yaşanan konuların yeniden değerlendirilmesinin söz konusu olabileceğini belirtti. Daha önce bilinmeyen bazı gerçeklerin ortaya çıkabileceğini ifade eden Koç, emek verilen konularda ise karşılık alınabileceğini söyledi.

AKREP: HAYALLER İÇİN DESTEK ZAMANI

Akrep ve yükselen Akreplerin hayallerini gerçekleştirmek için çevrelerinden destek alabileceğini söyleyen Koç, sosyal çevrenin önem kazanacağını belirtti. Dernek, vakıf veya yardım kuruluşlarında gönüllü çalışmalar da bu dönemin gündemleri arasında olabilir.

YAY: KARİYERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR

Yay ve yükselen Yaylar için kariyer hedefleri öne çıkıyor. Uzun süredir emek verilen bir konuda terfi veya maaş artışı gibi gelişmeler yaşanabileceğini söyleyen Koç, kısa vadeli hedeflere yönelik adım atılması için de dönemin uygun olduğunu belirtti. Ancak ani ve gerçekçi olmayan kararlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

OĞLAK: EĞİTİM VE YURT DIŞI KONULARI ÖNE ÇIKIYOR

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için eğitim, yurt dışı ve hukuki konular gündemde olacak. Aysun Koç, vize ve Green Card başvuruları gibi konularda olumlu gelişmeler yaşanabileceğini, hukuki süreçlerde de harekete geçmek için destekleyici bir dönem bulunduğunu ifade etti.

KOVA: KREDİ, MİRAS VE ÖDEMELERE DİKKAT

Kova ve yükselen Kovalar için kredi, miras ve ortak maddi kaynaklarla ilgili meseleler öne çıkıyor. Koç, çözüm bekleyen finansal konularda harekete geçilebileceğini belirtirken unutulan vergi borçları veya beklenmedik ödemelerin de gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

BALIK: EVLİLİK VE ORTAKLIK İÇİN YENİ DÖNEM

Balık ve yükselen Balıklar için evlilik ve ortaklık konularında yeni başlangıçların yaşanabileceğini belirten Koç, bekarların ciddi bir ilişkiye adım atabileceğini veya ileride evlenecekleri kişiyle tanışabileceklerini söyledi. İş ortaklığı planlayanların da önümüzdeki iki haftalık dönemi değerlendirebileceğini ifade etti.

Aysun Koç, Astroloji, Son Dakika

Son Dakika Astroloji Astrolog Aysun Koç'tan 11 Eylül yeni ayı yorumu: Bu burçlar daha şanslı etkilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir
MEB’de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor MEB'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor
Sergej Jakirovic, Premier Lig’de ayın teknik direktörü seçildi Sergej Jakirovic, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi
Tanju Çolak’tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Arda Güler geri dönüyor Jose Mourinho müjdeyi verdi Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi
Kalıyor mu gidiyor mu 2 saatlik kritik görüşmede şok karar çıktı Kalıyor mu gidiyor mu? 2 saatlik kritik görüşmede şok karar çıktı
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
Pehlivanları alnından öpen başkan Büşra Özdemir sessizliğini bozdu Pehlivanları alnından öpen başkan Büşra Özdemir sessizliğini bozdu
İsmail Kartal’ın komşusu olduğu iddia edilen iki taraftardan deneyimli hocaya sürpriz İsmail Kartal'ın komşusu olduğu iddia edilen iki taraftardan deneyimli hocaya sürpriz
Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar
Ne su şişesi ne de futbolcular İsmail Kartal’ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı
Ali Babacan’dan İmamoğlu’na verilen siyasi yasak kararına ilk yorum Ali Babacan'dan İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararına ilk yorum
73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu 73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu
Gelin Evi’nde böyle ev görülmedi 72 oda, 5 banyo, havuz, hamam... Gelin Evi'nde böyle ev görülmedi! 7+2 oda, 5 banyo, havuz, hamam...
İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler "İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:34
Adı Trabzonspor ile anılmıştı Pep Guardiola kararını verdi
Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
15:08
Trabzonspor’da liste 3’e düştü Teknik direktör adayları bomba
Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba
14:59
Mbappe’den Arda Güler’e övgü dolu sözler
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:38
Fenerbahçe yerine Galatasaray’ı seçmişti Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
13:24
Galatasaray’ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
13:23
Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
13:18
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
13:10
Galatasaray’da devre arasında yaprak dökümü 3 yıldızla yollar ayrılıyor
Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
12:39
2026-2027 tarımsal destek tutarları belli oldu İşte tam liste
2026-2027 tarımsal destek tutarları belli oldu! İşte tam liste
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:55:52. #7.12#
SON DAKİKA: Astrolog Aysun Koç'tan 11 Eylül yeni ayı yorumu: Bu burçlar daha şanslı etkilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement