Astrolog Aysun Koç'tan 26 Eylül Dolunayı yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek - Son Dakika
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Astrolog Aysun Koç'tan 26 Eylül Dolunayı yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek

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Astrolog Aysun Koç\'tan 26 Eylül Dolunayı yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek
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Astrolog Aysun Koç, Haberler.com için 26 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek dolunayın burçlara olası etkilerini değerlendirdi. Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarının ilk haftasında doğanların dolunayın etkilerini daha yoğun hissedebileceğini belirtirken, Yay ve Aslan burçlarının ise daha destekleyici etkiler alabileceğini söyledi.

Astrolog Aysun Koç, 26 Eylül saat 19.49’da Koç burcunun 3 derecesinde gerçekleşeceğini belirttiği dolunaya ilişkin değerlendirmelerini Haberler.com ile paylaştı.

Koç, dolunayın Neptün kavuşumlu gerçekleşeceğini belirterek bu dönemde duyguların ve düşüncelerin netleşmesinin zorlaşabileceğini ifade etti. Koç’a göre dolunay sürecinde iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar ve ikili ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir.

"GERÇEKLERİ GÖRMEKTE ZORLANABİLİRİZ"

Dolunay döneminde insanların ne hissettiğini anlamakta zorlanabileceğini belirten Koç, özellikle önemli kararlar alınırken daha sakin hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Koç, buna karşılık uzun süredir üzerinde çalışılan projelerde sonuç alınabileceğini, yeni fikirler üreten ve olaylara farklı açılardan yaklaşan kişilerin önüne yeni fırsatlar çıkabileceğini dile getirdi.

İletişim konusunda da uyarıda bulunan Koç, söylenen sözlerin yanlış anlaşılabileceğini veya karşı tarafın ifadelerinin farklı yorumlanabileceğini belirterek iletişim diline dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

AŞK VE PARA KONULARI GÜNDEMDE

Aysun Koç, dolunaydan yaklaşık bir hafta sonra Venüs retrosunun başlayacağını belirterek aşk ilişkileri ve maddi konuların da ön plana çıkacağını ifade etti.

Ertelenmiş anlaşma ve sözleşmelerin bu süreçte yeniden gündeme gelebileceğini söyleyen Koç, bazı kişiler için bekleyen imzaların atılabileceğini belirtti.

Koç'a göre dolunaydan en fazla etkilenecek gruplar Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarının ilk haftasında doğanlar olacak. Yay ve Aslan burçları ise süreci daha destekleyici etkilerle geçirebilir.

KOÇ BURÇLARI İÇİN "TAMAM MI, DEVAM MI?" ZAMANI

Koç ve yükselen Koçların hayatlarında sürdürmek istedikleri ve geride bırakmak istedikleri konuları değerlendirebileceğini belirten Aysun Koç, duygusal kararlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

BOĞA BURÇLARINDA GEÇMİŞ MUHASEBESİ

Boğa ve yükselen Boğaların geçmişte yaşanan olayları yeniden değerlendirebileceğini ifade eden Koç, sosyal ilişkilerde daha önce bilinmeyen bazı konuların ortaya çıkabileceğini belirtti.

İKİZLER İÇİN SOSYAL ÇEVREDE DEĞİŞİM

İkizler ve yükselen İkizlerin sosyal çevrelerinde değişiklik yaşayabileceğini söyleyen Koç, bazı arkadaşlıkların veya grup ilişkilerinin sona erebileceğini, buna karşılık uzun süredir emek verilen işlerden maddi sonuç alınabileceğini ifade etti.

YENGEÇLER KARİYER KARARLARINA ODAKLANACAK

Yengeç ve yükselen Yengeçler açısından kariyer ve gelecek hedeflerinin öne çıkacağını belirten Koç, iş değişikliği, istifa veya emeklilik gibi kararların gündeme gelebileceğini söyledi.

ASLANLARIN GÜNDEMİNDE YURT DIŞI VE EĞİTİM VAR

Aslan ve yükselen Aslanlar açısından eğitim, yüksek öğrenim, yurt dışı, vize ve uluslararası bağlantılı konuların önem kazanacağını belirten Koç, devam eden hukuki süreçlerde de gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

BAŞAKLARIN MADDİ KONULARI NETLEŞEBİLİR

Başak ve yükselen Başakların kredi, ödeme, prim ve ek gelir gibi konularında gelişmeler yaşayabileceğini söyleyen Koç, unutulmuş ödemelerin de yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

TERAZİ İLİŞKİLERDE KARAR VEREBİLİR

Terazi ve yükselen Teraziler için evlilik ve ortaklıkların ön plana çıkacağını belirten Koç, sorunlu ilişkilerde ayrılık kararlarının gündeme gelebileceğini, bazı kişiler için ise evlilik veya yeni bir ortaklık kararı alınabileceğini söyledi.

AKREPLER GÜNLÜK HAYATLARINA DİKKAT ETMELİ

Akrep ve yükselen Akreplerin sağlık, günlük yaşam ve çalışma ortamlarına daha fazla odaklanabileceğini belirten Koç, iş yerinde ani gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

YAYLARDA AŞK GÜNDEMİ

Yay ve yükselen Yayların aşk hayatı ve çocuklarla ilgili konularda kararlar alabileceğini söyleyen Koç, yeni ilişkilerin başlayabileceğini ancak hızlı karar vermekten kaçınılması gerektiğini belirtti.

OĞLAKLARDA EV VE AİLE KONULARI ÖN PLANDA

Oğlak ve yükselen Oğlakların taşınma, gayrimenkul alım-satımı ve aile içi meselelerle ilgilenebileceğini ifade eden Koç, aile içinde çözüme kavuşturulması gereken konuların gündeme gelebileceğini söyledi.

BALIKLARIN MADDİ BELİRSİZLİKLERİ NETLEŞİYOR

Balık ve yükselen Balıklar açısından gelir, maaş, prim ve yeni iş imkanlarının ön plana çıkacağını belirten Koç, iş başvurularının sonuçlanabileceğini ve kişilerin kendi değerlerini daha fazla sorgulayabileceğini ifade etti.

Aysun KoçAstrolojiEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Astrolog Aysun Koç'tan 26 Eylül Dolunayı yorumu: 4 burç daha fazla etkilenecek - Son Dakika
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