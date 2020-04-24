Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Atama kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca 3 ilin müftüsü görevden alındı, 6 İl Müftülüğüne atama yapıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca 3 ilin müftüsü görevden alındı, 6 İl Müftülüğüne atama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 3 ilin müftüsü görevden alındı, 6 İl Müftülüğüne atama yapıldı.

Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alınırken, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz, Çanakkale İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Sinan Kazancı, Manisa İl Müftülüğüne Mustafa Soykök, Sakarya İl Müftülüğüne Hasan Başiş ve Siirt İl Müftülüğüne Vehap Kapıcıoğlu getirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı

Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarında açıkta bulunan başmüfettişliklere de atama yapıldı.

Bu kapsamda, Adalet başmüfettişliklerine Muhammet Murat Ülkü ile Adalet Müfettişi Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı başmüfettişliklerine de müfettişler Abdullah Erdoğan, Elif Şeyda Ergen, Eren Sümengen, Murat Özdoğan ve Tuğrul Kolat getirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Yaramış atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğüne Fahri Acar, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ise Mustafa Özen atandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atama yapıldı

Öte yandan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Tülay Arslan'ın yerine Alper Baran, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan yönetim kurulu üyeliğine de Etem Çeker getirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce de Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali Erkan Öztürk atandı.

Ayrıca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker Haktankaçmaz görevden alınarak, yerine Yunus Sezer'in ataması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:28 Kaynak: AA

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