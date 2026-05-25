Automechanika’da OLEX rüzgarı! AR-GE ve teknoloji ön planda

Automechanika İstanbul Fuarı’nda yer alan OLEX, geliştirdiği yeni nesil PPF ve cam filmi teknolojileriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. OLEX CEO’su Süleyman İpek ve Türkiye Satış Müdürü Zorbey Erkalan, markanın global büyüme hedeflerini, yenilikçi ürünlerini ve sektöre kazandırmayı planladıkları eğitim projelerini Haberler.com’a anlattı. Fuarda yoğun ilgi gören firmalardan biri olan OLEX, geliştirdiği yeni nesil araç koruma teknolojileri ve global vizyonuyla dikkat çekti. Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunan OLEX CEO’su Süleyman İpek ile OLEX Türkiye Satış Müdürü Zorbey Erkalan, markanın sektördeki büyüme sürecini, AR-GE yatırımlarını ve yeni nesil ürünlerini anlattı.

OLEX CEO’SU SÜLEYMAN İPEK: SEKTÖRDE TABULARI KIRDIK

OLEX’in kuruluş vizyonundan bahseden CEO Süleyman İpek, araç koruma ve konfor teknolojilerine odaklandıklarını belirterek, “OLEX hayatımızın her yerinde diyoruz. Sizin değerlileriniz bizim kıymetlimiz anlayışıyla yola çıktık” ifadelerini kullandı. Kısa sürede güçlü bir bayi ağı oluşturduklarını belirten İpek, Türkiye’de yaklaşık 100 bayi ve 133 noktada aktif şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten İpek, ihracat çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü kaydetti. Sektörde yenilikçi ürünlerle öne çıktıklarını ifade eden İpek, özellikle çizilmeye karşı dayanıklı ön cam filmi geliştirmelerinin sektörde önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. “Kendini yenilemeyen kaybolmaya mahkûmdur” diyen İpek, renkli PPF teknolojileri ve farklı mikron seçenekleriyle sektöre yeni bir soluk getirdiklerini vurguladı.

“SON TEKNOLOJİYİ ÜRÜNLERİMİZE YANSITIYORUZ”

OLEX Türkiye Satış Müdürü Zorbey Erkalan ise markanın üretici firma kimliğiyle sahada aktif rol almasının büyük avantaj sağladığını belirtti. Teknolojiyi işlerine adapte etmeyi sevdiklerini söyleyen Erkalan, bu yaklaşımın ürün geliştirme süreçlerinden satış sonrası hizmetlere kadar her alana yansıdığını ifade etti. Araç koruma sistemlerinde müşterilere geniş ürün seçenekleri sunduklarını kaydeden Erkalan, “Araç kaplama ve cam filmi yaptırmak isteyen müşterilerimize son teknoloji ürünler sunuyoruz. Farklı kalınlık seçenekleri ve yüksek parlaklık seviyeleriyle sektörde öne çıkıyoruz” dedi. OLEX ürünlerinin araç yüzeyini güçlü şekilde koruduğunu belirten Erkalan, yüzde yüz polyureten TPU ürünlerde söküm sırasında araç yüzeyine zarar verilmediğinin altını çizdi.

KUŞ PİSLİĞİ VE LEKE TUTMAYAN YENİ NESİL TEKNOLOJİ

PPF teknolojilerindeki yeniliklere de değinen Erkalan, standart ürünlerde yaşanan sorunları minimize eden çözümler geliştirdiklerini söyledi. “105 gloss seviyesinde parlaklık sunan ürünlerimiz var. Ayrıca sinek, böcek ve kuş pisliği lekesi tutmayan özel yüzey teknolojileri geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Bayileşme süreçlerinde en önemli kriterlerinin işçilik kalitesi olduğunu belirten Erkalan, son tüketiciyi korumaya yönelik bir sistem oluşturduklarını söyledi. Ustaların tecrübesi, iş yerinin uygunluğu ve hizmet kalitesinin titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Erkalan, bu sayede müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

OLEX’TEN GENÇLERE VE SEKTÖRE EĞİTİM HAMLESİ

Süleyman İpek, sektöre yönelik önemli bir eğitim projesi üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Cam filmi ve PPF uygulamalarına yönelik eğitim kitapçıkları hazırladıklarını belirten İpek, bu içeriklerin Milli Eğitim bünyesinde de kullanılmasını hedeflediklerini söyledi. Gençleri sektöre kazandırmak istediklerini ifade eden İpek, kurulacak dernek aracılığıyla hem sektör paydaşlarını korumayı hem de yeni nesil ustaların yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Automechanika İstanbul Fuarı boyunca OLEX standına ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlemlenirken, markanın global ölçekte yeni projelerle büyümesini sürdüreceği belirtildi.