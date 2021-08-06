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Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Kurulu Maltepe'de başladı - Son Dakika

Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Kurulu Maltepe'de başladı

06.08.2021 15:51
Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Kurulu Maltepe'de başladı, System.String[]

Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin 2021 yılı birinci Genel Kurul Toplantısı, Maltepe'de başladı. Tiyatronun önemini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tiyatro önyargılardan kurtulmak için önemli bir araçtır, bin derde devadır" ifadelerini kullandı. Birlik Başkanı Kniga da 'Tiyatro diplomasisi'ne vurgu yaptı.

21 ülkeden tiyatro sanatçıları Maltepe'de bir araya geldi

Maltepe Belediyesi'nce desteklenen, tiyatro aracılığı ile ülkeler arası dostluğu, diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin (Eurasia Theatre Association) 2021 yılı birinci Genel Kurul Toplantısı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı.

6-8 Ağustos tarihlerindeki toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 10 gündür devam eden orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek"Çok talihsiz bir dönemde burada buluşuyoruz. Bugün İspanya'dan Kazakistan'a kadar Avrupa'dan, Asya'dan gelen tiyatro dostlarını saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz cayır cayır yanıyor.300 yıllıkağaçlarımız yanıyor. Birlik Başkanı Aleksandr Kniga'nın da vurguladığı 'tiyatro diplomasisi' üzerinden insanlığa sevgi, dostluk mesajı vermeniz, burada buluşmanız bizi memnun etti." dedi.

'TİYATRO BİN DERDE DEVA'

Tiyatronun bin derde deva olduğuna işaret eden Başkan Kılıç, "Tiyatro belki bedenimizdeki hastalıklardan kurtulmamıza sebep olmayabilir ama beynimizin içindeki hastalıklardan ve önyargılardan kurtulmak için çok önemli bir araçtır. İyilik, dostluk, sevgi, barışı kendisine ilke edinen, bunları insanlara aşılamak için sahne alan dostlarımız güldürürken düşündürerek insanlara yol göstermeye çaba gösterirler." şeklinde devam etti. Geçmişi milattan önceye dayanan, Yunanistan'dan, Mısır'dan dünyaya yayılan tiyatro diplomasisinin, Ortaçağ'da kendisini yönetmeye kalkan kiliselere de başkaldırı olarak ortaya çıktığını ifade eden Kılıç, "Acıdır ki günümüzde de ülkemizde birileri tiyatrolarımızı kapatıyor. Tiyatrolarımızın sesinin çıkmaması için birçok engeller koyuyor ama inanıyorum ki Avrasya Tiyatrolar Birliği'nde bir araya gelendeğerli yol arkadaşlarımızın, Türkiye'deki dostlarımıza ve arkadaşlarımıza,dünyanın birçok yerinde bu dalda mücadele eden kurum ve kuruluşlara bir nebze olsun nefes olacağını düşünüyorum." dedi.

TİYATRO ETRAFINDA BULUŞMA ÇAĞRISI

Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı, Ukrayna Herson Tiyatrosu Müdürü Aleksander Kniga, pandemiden dolayı çok zor günler yaşadıklarını ifade ederek "Bugün bir masa etrafında görüşüyoruz. Umuyorum ki birbirimizi yakından tanıyacağız. Herkesi tiyatro diplomasisi etrafında buluşmaya çağırıyorum. Birliğin kurulmasına, yaşamasına büyük destek veren Ali Kılıç'a teşekkür ediyorum." diye konuştu. 21 üyeli birliğin toplantısına pandemiden dolayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Kazakistan, Kosova, Ukrayna, Gürcistan, Fransa, İspanya, Özbekistan, Portekiz, Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden 15 temsilci katılacak.

Deva Partisi, Tiyatro, Maltepe, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Kurulu Maltepe'de başladı - Son Dakika


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