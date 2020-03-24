Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

24 dakika önce

NUR Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artarken vaka görülmeyen Tacikistan, Kırgızistan ile sınırını geçici olarak kapattı.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artarken vaka görülmeyen Tacikistan, Kırgızistan ile sınırını geçici olarak kapattı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, 14 bölgede 57 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 495'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, 22 kişinin iyileştiği, 93 bin kişinin doktorların kontrolünde olduğu ifade edildi.

Diğer yandan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Kommunarka Hastanesini ziyaret etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, hastanede Kovid-19 ile mücadele konusunda yetkililer ile toplantı yapan Putin, inşaatı süren ilave enfeksiyon bölümünün son durumu hakkında da bilgi aldı.

Putin, hastanedeki enfeksiyon bölümüne virüse karşı özel sarı elbise ve yüzünün tamamını kapatan maske giyerek girdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de, Kovid-19 için yapılan test sayısının çok düşük olduğunu söyledi.

Moskova'da yaklaşık 500 kişinin daha Kovid-19 taşıdığından şüphelendiklerini kaydeden Sobyanin, "400-500 vaka daha netleşebilir. Virüs dinamik bir şekilde yayılıyor." diye konuştu.

Azerbaycan'da 15 yeni vaka

Azerbaycan'da, Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, 15 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 76'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Başkent Bakü'de bugünden itibaren karantina uygulanmaya başlandı, şehre giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Kazakistan'da 15 bin Kovid-19 testi yapıldı

Nur Sultan ve Almatı kentlerinde ilan edilen karantinanın altıncı gününde açık ve kapalı alanlarda dezenfeksiyon ve halkı virüsten korunmaya ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, başkent yakınlarındaki kasaba sakinlerinin şehre şimdilik gelmemelerini istedi.

Kulginov ayrıca, karantinanın kaldırılması ve hayatın eski haline dönmesinin, sakinlerin disiplinine bağlı olduğunu söyledi.

Diğer yandan Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, günde binin üzerinde Kovid-19 testi yapılarak, bugüne kadar toplam 15 binden fazla test kullanıldığını ifade etti.

Abayev, ayrıca virüs rastlanan 68 vakanın yüzde 80'ininde Kovid-19 belirtilerinin olmadığını veya küçük soğuk algınlık belirtileri olduğunu ifade etti.

Tacikistan, Kırgızistan ile sınırı kapattı

Kovid-19'un henüz rastlanmadığı ülkelerden Tacikistan, Kırgızistan ile sınırı geçici olarak kapattı.

Tacikistan, daha önceden Çin, Afganistan ve Özbekistan ile sınırları kapatmıştı.

Özbekistan'da 50'ye ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 1 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 50'ye ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, hastalardan 4'ünün çocuk, 6'sının 60 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.

Kırgızistan'da yurtiçi uçuşlar durdurulacak

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Bişkek, Oş ve Calal Abad şehirleriyle Nookat ve Suzak ilçelerinde bugün gece saat 00.00'dan itibaren giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek.

Yarından itibaren OHAL ilan edilen bölgelerde akşam saat 20.00 ile 07.00 arası kolluk kuvvetleri ve sağlık personelinin dışında vatandaşların sokağa çıkması yasaklanacak.

42 vakanın görüldüğü Kırgızistan'da yarından itibaren yurtiçi uçuşlar da durdurulacak.

Ukrayna'da 13 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, son bir günde 13 kişide daha virüsün rastlanmasıyla toplam vaka sayısının 97'ye ulaştığını duyurdu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 3 Nisan'a kadar karantina alınan şehirde kısıtlayıcı önlem kontrolünün sıkılaştırılmasını İçişleri Bakanlığından istedi.

Gürcistan'da vaka 67'ye ulaştı

Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edilen Gürcistan'da vaka sayısı 1 kişi daha artarak, 67'ye çıktı, iyileşenlerin sayısı ise 9 oldu.

Kırgızistan, Koronavirüs, Özbekistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:10 Kaynak: AA

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