Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

NUR Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 452 artarak 7 bin 113'e, ölenlerin sayısı 6 artarak 87'ye çıktı.

Bugüne kadar 51 bin 594 test yapılan ülkede, 3 bin 145 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 842 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da 209 yeni vaka

Kazakistan'ın büyük petrol sahalarından Karaçaganak karantinaya alınırken, sahaya araçların giriş ve çıkışları yasaklandı, çalışanların kaldığı kamplar arasında insanların geçişleri kısıtlandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 209 artarak 8 bin 531'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 32 artarak 4 bin 352'ye ulaştı. Böylece vakaların yarısı sağlığına kavuştu.

Ukrayna'da 259 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 43'ü sağlık çalışanı, 16'sı çocuk olmak üzere 259 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 21 bin 245'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 1546'sının çocuk, 4 bin 112'sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Lviv ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü belirtti.

Stepanov, virüsten ölenlerin sayısının 6 artarak 623, iyileşenlerin sayısının 126 artarak 7 bin 234 olduğunu ifade etti.

Son bir günde 6 bin 270 test yapıldığı aktarıldı.

Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde, 62 yeni vakanın tespit edildiği, 92 kişinin iyileştiği, 262 kişinin de karantina altında tutulduğu belirtildi.

22 Haziran'a kadar karantinanın uzatıldığı ülkede salgına karşı önlemler gevşetilirken, şehirlerde metro ve kreşler açıldı.

Şehirler arası otobüs ve tren seferleri 1 Haziran itibarıyla, uçak seferleri ise 15 Haziran itibarıyla başlayacak.

Daha önce, restoran ve spor salonlarının kapalı kalması şartıyla oteller açılmış, metro hariç şehir içi toplu taşıma araçları çalışmaya başlamıştı.

Ukrayna'da seyircisiz spor etkinlikleri düzenlenebiliyor.

Kırgızistan'da toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı

Kırgızistan'da bugün itibarıyla gıda dışı pazarlar açıldı, toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 30 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1433'e çıktığını belirtti.

Usenbayev, virüsten ölenlerin sayısının 1 artarak 16'ya, iyileşenlerin sayısının 12 artarak 992'ye yükseldiğini aktardı.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev, bürokratlar ve siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ülkede toplu ibadet merasimleri, aile etkinlikleri, kütüphane, müze faaliyetlerine, kreş, okul, üniversite eğitimi, iç ve dış hat uçak seferleri, şehirler arası giriş ve çıkışlar ile şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen yasak sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 30 arttı

Güney Kore hükümeti, Özbekistan'a tıbbi cihazlardan oluşan 2 ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 30 artarak 3 bin 180'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 602 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar 2 bin 565 kişinin iyileştiği ülkede 552 bin test yapıldı, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19'dan şimdiye kadar 13 kişi yaşamı yitirdi.

Gürcistan'da vaka sayısı 734 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte bir kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 734'e, iyileşenlerin sayısının 526'ya yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

Moldova'da virüsten 256 kişi vefat etti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1'i sağlık çalışanı 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 256'ya yükseldi.

Vakalardan 1497'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, durumu ağır 275 hastanın 23'ünün solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 802 oldu.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkede salgına karşı alınan bazı önlemlerin kaldırılacağını belirterek, "Acil Durumlar Komisyonuna 1 Haziran'da başkent Kişinev ve Beltsi kentlerindeki pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesini teklif edeceğiz. Alınan tedbirler, kreş, okul ve 50'den fazla kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikler için geçerli kalacak." dedi.

44 bin 398 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, vaka sayısı 7 bin 93 olarak açıklanmıştı.