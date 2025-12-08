Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı - Son Dakika
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
08.12.2025 15:49
Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye önünde bir adam, boşanma aşamasındaki eşi Suat G. tarafından sırtından defalarca bıçakladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'da adliye önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sırtından bıçaklanan Gamze G. hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

EŞİNİ ADLİYE ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, saat 13.00 sıralarında, Aydın Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Suat G. ile eşi Gamze G., adliye önünde karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Suat G., yanında taşıdığı bıçakla eşi Gamze G.'yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gamze G., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından Suat G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

16:19
