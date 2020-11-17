Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı - Son Dakika

Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı

17.11.2020 10:46
Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı, System.String[]

TÜİK verilerine göre Ekim ayında Aydın'da konut satışları yüzde 3,9 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında Aydın'da konut satışları yüzde 3,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Aydın'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 3 bin 214 oldu. Bu satışların 734'ü ilk satış, 2 bin 480'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,7'lik payla 7. sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar yüzde 43,1 azaldı"

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 oranında azalış göstererek 552 oldu. 552 ipotekli satışın 137'si ilk satış, 415'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 25 bin 566 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,4 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

"Diğer satışlar yüzde 25,4 arttı"

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 oranında artış göstererek 2 bin 662 oldu. Bu satışların 597'si ilk satış, 2 bin 65'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 94 bin 8 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN

Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aydın, konut, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı         
08:29
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei