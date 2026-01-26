Bağcılar'da Karbon Monoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü - Son Dakika
Bağcılar'da Karbon Monoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

26.01.2026 17:39
Bağcılar'da karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, cenazeleri toprağa verildi.

BAĞCILAR'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairede karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Abdulaziz Malay (71), Fatema Jabara (44) ve Zehra Malay (7) son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu ve ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın ise hareketsiz şekilde yattıkları belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiği, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Abdulaziz Malay (71), Fatema Jabara (44) ve Zehra Malay (7)'ın cenazeleri aile yakınları tarafından teslim alındı. Yaşamını yitiren 3 kişi için Bağcılar Demirkapı Bediüzzaman Said Nursi Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve aile yakınlar ile komşuları katıldı. Abdülaziz Malay, Fatime Jabara ve Zehra Malay'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren Gülbahar Malay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

