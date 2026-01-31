Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer serüveninde bu sene hedefimiz, ilk elektriği üretmek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıldır rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin nükleer serüveninde inşallah bu sene hedefimiz, ilk elektriği üretmek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Osmaniye'ye geldi. İlk olarak Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladı. Bayraktar daha sonra basına kapalı toplantıya katıldı. Bayraktar ardından Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan İbrahim Çenet ile sohbet etti. Çenet, ziyaret anısına Bakan Bayraktar'a Karatepe kilimi hediye etti. Bakan Bayraktar daha sonra AK İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda partililer ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3'üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kentte vatandaşlarla buluşacağını açıkladı.

'GECE GÜNDÜZ GAYRET EDİYORUZ'

AK Parti hükümeti döneminde yapılan çalışmaları anlatan Bakan Bayraktar, "Türkiye'de 2002 yılında sadece 5 ilde olan doğal gaz, bugün 81 ilde var. 2009'dan beri Osmaniye'de var. Bütün ilçelerimizde var, beldelerimize gitmeye başladı. Doğal gaz tabii çok büyük bir rahatlık. Türkiye'de 220'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde doğal gaz var ve bu hizmetlerimiz şehirlerimizin hava kalitesine çok önemli bir katkı sağlıyorlar. Bu anlamda hem doğal gaz hizmetlerinin hem elektrik hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşlarımıza verilmesi için gece gündüz gayret ediyoruz. Bunun arkasında çok büyük bir başka bir gayret var. Yatırım var, bir mücadele var" dedi.

'2020'DE KARADENİZ GAZINI BULDUK'

Bakan Bayraktar, "Türkiye, kullandığı doğal gazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeydi. Evet, bu hizmetleri sunmak güzel ama bunları ithal ettiğiniz zaman hem ithalatta zaman zaman kesintiyle ilgili sıkıntınız, riskiniz var. Hem de bunlarla alakalı dışarı ödediğimiz çok ciddi miktarda döviz var. Onun için Türkiye özellikle 2016'dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi ve kendi gazını, petrolünü kendi gemileriyle, denizlerinde arayan veya karalarında petrolünü, doğal gazını arayan bir ülke haline geldi. Yoğun bir şekilde. Hamdolsun bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladık. 2020'de Karadeniz gazını bulduk. Birilerinin işte 'Arayamazlar, arasalar bulamazlar, bulsalar üretemezler' dediği gazı, talihi bir sürede, dünyada rekor denilebilecek bir sürede 2023 yılında üretmeye başladık. Evlerimizde kullanır hale geldi" diye konuştu.

'DÖVİZ MESELESİ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKACAK'

Karadeniz'den şu anda 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldiklerini kaydeden Bayraktar, "İnşallah bu sene 2026 yine önemli bir yıl. Bizim için önemli bir kilometre taşı. Bu 8 milyon haneye çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanemin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize; o kesinti, kısıntı, riskini bertaraf etmiş olacağız hem de o dışarı ödediğimiz döviz cebimizde kalacak. Bugün işte çarşıda, pazarda dolaştığımızda çevrenize baktığınızda insanların ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarda özellikle enerji alanındaki Türkiye'nin ihtiyacı ve ithalatı ödediği para hakikaten bizi zorluyor. Onun için biz Cumhurbaşkanımızın o Türkiye Yüzyılı vizyonundaki en önemli hedeflerden birisi enerjideki dışa bağımlılığı bitirme, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, hayali vizyonu. Türkiye bunu başardığında ekonomide daha bağımsız hale gelecek ve bugün konuştuğumuz yüksek enflasyon, döviz meselesi, cari açık meselesi inanın; bizim gündemimizden kalıcı bir şekilde çıkacak" dedi.

'DOĞAL GAZ ARIYORUZ'

Bakan Bayraktar, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu mesele sadece bir enerji meselesi değil, onu bilelim. Bu iş, milli güvenliğin bir parçası. Türkiye'nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli. ve dışa bağımlılığı düşürmek bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere inşallah cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek. Doğal gaz arıyoruz, Türkiye'de arıyoruz. Şimdi dışarıda aramaya başladık. Somali'de inşallah bu sene sondaja başlıyoruz. Konuştuğumuz iş hakikaten öyle kolay bir iş değil. Karadeniz'deki gaz bulduğumuz yer, 2 bin 100 metre derin denizdeki bir yer. Deniz tabanından sonra bir 3 kilometre daha sondaj yapıp, oradaki gazı çıkarıyoruz ve karaya 170 kilometre mesafe taşıyoruz. Ondan sonra onların evlerimize işte 220 bin kilometrelik bir boru hattıyla da her yere taşıyoruz."

'GABAR ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK'

Petrol ve enerji yatırımlarına ilişkin de Bayraktar, "Gabar yine çok önemli bir örnek. Bizim yıllarca terörle uğraştığımız, terörle anılan, 'Girilemez, gidilemez' denilen yer. Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu biz Gabar'da ve ufak bir hani sinemalarda fragman denir ya, bir kesiti olur ya, onu gördük. Terörden kurtuldu, 2021 yılı Eylül ayında biz o petrolü orada keşfettik. Ama emin olun; Gabar'daki o petrol, o gün orada oluşmadı. Milyonlarca yıldır o dağların altında vardı. Ama aramazsanız, arayamazsanız bulma şansınız yok. Onun için bugün Gabar'da 80 bin varile geldik. 3 bin 500 gencimizin çalıştığı, istihdam kaynağı olmuş bir projeden bahsediyorum. Şimdi Diyarbakır'da projelerimiz var. Hakkari'de arıyoruz. Yurt dışında Libya'da, Irak'ta, Kazakistan'da çok yoğun, Pakistan'da aldığımız sahalarda şimdi 2026 itibarıyla yeni bir faza geçiyor. O 2016'da gemilerimizle kendi aramamıza başladık. Şimdi 2026'da artık yurt dışında da çok yoğun bir arama ve inşallah da neticesini alacağımız bir sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BÜYÜK BİR PROJE'

Bakan Bayraktar, "Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıldır rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçiriyoruz. Bu da çok büyük bir proje. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı, onu söyleyeyim. Türkiye'de çok büyük yatırımlar var. Özellikle AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten böyle vizyon projeler veya çılgın projeler hayata geçti ama bu onların en büyüğü diyebilirim. 4 tane reaktör yapıyoruz. Türkiye'nin enerji ihtiyacını yüzde 10'unu tek başına karşılayacak büyüklükte. Yine orada çok büyük bir çalışma devam ediyor ve 1950'lerde başlayan Türkiye'nin nükleer serüveninde inşallah bu sene hedefimiz, ilk elektriği üretmek. Tabii nükleer hakikaten önemli. Bütün gelişmiş ülkelerde nükleer var ama bize gelince nedense bugüne kadar işte Türkiye, o çevreci adı altında Türkiye bunu başaramamıştı. İnşallah şimdi bunu başarıyoruz. Burada da çok güçlü bir liderlik, dirayet, istikrar, bunların neticesi inşallah oraya yansımış olacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,